[헤럴드경제=민성기 기자] 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임을 주도했던 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사가 캄보디아 프로축구팀 기술이사에 선임됐다.

캄보디아 축구팀 나가월드FC는 6일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “이임생 이사를 기술 이사에 선임했다”고 밝혔다.

이 전 이사는 2024년 홍명보 감독을 직접 만나 대표팀 감독직을 제안하는 등 선임 과정의 중심에 서 있는 인물이다.

이 전 이사는 당시 정해성 전 전력강화위원장이 사퇴한 뒤 권한이 없는 상태임에도 홍명보 전 감독 선임을 주도해 절차적 정당성 논란을 일으켜왔다.

2026 북중미 월드컵에서 한국 축구대표팀이 졸전끝에 32강에 오르지 못한 가운데 청문회 가능성까지 흘러나오고 있는 상황에서 이 전 이사의 캄보디아행은 공교롭다는 지적이 나온다.

청문회 증인으로 채택되면 원칙적으로 출석해야 하지만, 외국 체류시 불출석 사유서를 제출하고 출석하지 않을 수 있다.