[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 이동건이 운영 중인 제주 카페가 휴업에 들어간다.

6일 이동건의 카페 공식 SNS에는 “7월 9일부터 재정비의 시간을 갖게 됐다”며 “그동안 아껴주시고 찾아주신 모든 분들께 진심으로 감사드린다”는 내용의 운영 안내 공지가 게재됐다.

공지에 따르면 카페는 당분간 영업을 중단하고 재정비에 나설 예정이다. 구체적인 재오픈 일정은 공개되지 않았다.

이동건은 지난해 4월 제주 애월읍에 카페를 열었다.

이 카페는 고온의 모래 위에서 천천히 끓는 ‘샌드커피’를 대표 메뉴로 내세워 화제를 모았다.

이동건이 직접 커피를 만들고 손님을 응대하기도 했다. 또 오픈 두 달 만에 서울 성수동에서 팝업 매장까지 열었다.

2023년 공개된 ‘셀러브리티’ 이후 약 3년째 연기 공백기를 가지고 있는 이동건은 현재 SBS 예능프로그램 ‘미운 우리 새끼’로 근황을 전하고 있으며, 오는 7월부터 JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’ 새 MC로 시청자를 만난다.

한편 이동건은 2017년 배우 조윤희와 결혼해 같은 해 딸을 품에 안았으며, 2020년 합의 이혼했다.