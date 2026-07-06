[헤럴드경제=민성기 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 홍명보 전 감독에게 비판이 집중되고 있는 가운데 영국 출신 방송인 피터가 선수들도 책임에서 자유로울 수 없다고 주장했다.

유튜브 채널 ‘스탐’은 최근 ‘한국 축구 왜 이렇게 됐나’라는 주제를 담은 영상을 공개했다.

영상에 출연한 방송인 피터는 조별리그 최종전 남아프리카공화국전 패배를 언급하며 “한국은 남아공보다 선수단 몸값이 약 5배 높은 팀이다. 그런데 그렇게 경기해서는 안 됐다”고 지적했다.

이어 “남아공의 다른 경기들을 보면 절대 압도적인 전력을 가진 팀은 아니었다”며 “그런 상대에게 한국이 보여준 경기력은 실망스러웠다”고 평가했다.

그는 “물론 홍명보 감독은 패배에 대한 제일 큰 책임이 있다. 대한축구협회도 마찬가지다. 그렇다고 선수들의 책임이 없는 것이 절대 아니다”라며 월드컵에 출전한 한국 선수들을 비판했다.

한국 축구대표팀은 1차전에서 체코를 상대로 2-1 역전승을 거뒀다. 하지만 이어진 멕시코전과 남아공전에 연이어 패하며 조별리그에서 탈락했고, 홍명보 전 감독은 대회 직후 사퇴를 발표했다.