‘LG-1·2·3차 협력사 상생협약 체결식’ 공정거래위원장·LG 7개 계열사 CEO·협력사 대표 및 임직원 등 참석 국내 기업 집단 중 최고 수준 낙수율 동반성장펀드 중 10% 이상을 2차 이하 협력사 지원 협력사 기술 경쟁력 강화 지원도

[헤럴드경제=박지영 기자] LG가 2·3차 협력사까지 상생협력 범위를 확대하며 공급망 전반으로 지속가능한 생태계 구축에 나선다. 대기업이 1차 협력사에 지급한 상생결제 대금이 2차 이하 협력사까지 이어지는 ‘상생결제 낙수율’을 국내 기업집단 가운데 최대 수준인 10% 이상으로 높이고, 동반성장펀드 지원도 확대한다.

LG는 6일 서울 마곡 LG사이언스파크에서 공정거래위원회와 ‘LG-1·2·3차 협력사 상생협약 체결식’을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 주병기 공정거래위원장을 비롯해 류재철 LG전자 사장, 정철동 LG디스플레이 사장, 문혁수 LG이노텍 사장, 김동춘 LG화학 사장, 김동명 LG에너지솔루션 사장, 이선주 LG생활건강 사장, 홍범식 LG유플러스 사장 등 7개 계열사 CEO(최고경영자), 하범종 ㈜LG 경영지원부문장 사장, 협력사 대표와 임직원 등 170여명이 참석했다.

이번 협약을 통해 LG는 1차 협력사 대상 현금성 결제 비율 100%를 유지하는 한편, 상생결제 낙수율을 국내 기업 집단 중 최대인 10% 이상으로 확대하기로 했다. 상생결제 낙수율이란 대기업이 1차 협력사에 지급한 대금이 2차 이하 협력사까지 전달되는 비율을 뜻한다. 이번 협약의 혜택은 LG 공급망에 속한 약 1300개 협력사에 돌아갈 전망이다.

기존 1차 협력사들은 대기업의 상생결제를 통해 평균 10일 이내에 현금으로 대금을 지급받을 수 있었지만, 상생결제 문화가 상대적으로 활성화되지 않은 2차 이하 협력사는 대금 지급이 최대 100일 이상 소요되거나 대금 미지급으로 피해를 입는 등 거래 안정성의 격차가 있었다.

LG는 정부가 2015년부터 운영 중인 상생결제를 도입 초기부터 적극적으로 도입해왔다. 상생결제를 활용하는 1차 협력사들에게 정기평가 시 가점 부여, 금융지원 등 인센티브를 제공해 2차 이하 협력사의 원활한 대금 회수를 지원하고 있다.

이날 상생결제 우수사례를 발표한 LG전자 1차 협력사 미래코리아는 2023년부터 2025년까지 3년간 지급받은 납품대금 342억원 전액을 어음 없이 상생결제로 2차 협력사 15곳에 전달한 사례를 소개했다. 장건영 미래코리아 전무는 “빠른 현금 확보와 안정된 거래로 생산과 납품에 집중할 수 있었으며 모두가 함께 동방 성장을 이루고 있다”고 밝혔다.

LG는 지난해 상생결제를 통해 약 13조5000억원을 1차 협력사에 지급했으며, 올해도 비슷한 규모가 집행될 경우 약 1조3000억원이 2차 협력사까지 전달될 것으로 예상했다.

2차 이하 협력사 지원도 강화한다. LG는 약 9000억원 규모의 동반성장펀드 가운데 10% 이상을 2차 이하 협력사에 지원하고, 협력사 임직원이 이용할 수 있는 ‘협력사 임직원 전용 복지몰’도 개방하기로 했다.

그 밖에도 납품대금 연동제, 하도급대금 분쟁조정기구 등 공정거래 기반 제도 내실화 방안도 논의됐다. 이날 납품대금 연동제 우수사례로 사내 전자계약 시스템에 연동 약정 절차를 반영하여 협력사가 ‘당연하고’, ‘자연스럽게’ 연동 조건을 요구할 수 있는 환경을 조성한 LG생활건강 사례가 소개됐다.

주병기 위원장은 “대기업의 경쟁력과 지속 가능한 성장도 협력사들과 함께 성장하는 건강한 산업 생태계 위에서 완성된다”며 “LG에서 시작해 1차, 2차, 3차 협력사로 고르게 퍼져나가는 따뜻한 상생의 문화가 깊게 뿌리내릴 수 있기를 소망한다”고 말했다.

그러면서 “반칙하는 기업에는 선진국 표준에 따라 더 엄정한 규율과 강력한 제재를 적용하겠지만 상생에 앞장서는 기업, 본업에서 혁신에 집중하는 기업, 초격차를 만드는 기업은 시장에서 정당하게 평가받을 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”며 “오늘 LG와 협력사들이 만든 상생이 대한민국 산업 생태계 전반을 건강하고 혁신적 생태계로 대전환시키는 시발점이 되길 기대한다”고 했다.

하범종 사장은 “글로벌 시장에서 경쟁은 대기업부터 1·2·3차 협력사에 이르기까지 우리 모두가 하나의 유기적인 가치사슬로 연결돼 함께 움직여야만 살아남을 수 있다”며 “상생결제 확산, 2차 이하 협력사 지원 확대 뿐 아니라 협력사가 독자적인 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 노력하고 지역사회, 청년 등 상생협력 범위 확대에도 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

기술 경쟁력 강화를 위한 지원도 이어간다. LG전자는 2019년부터 스마트공장 구축 프로그램을 통해 250여개 협력사의 디지털 전환을 지원하고 있다. LG디스플레이는 공동 연구개발과 공동 특허 출원, 무상 교육 프로그램으로 협력사의 기술 역량 배양을 지원하고 있다.

LG이노텍은 2023년부터 ‘협력사 역량강화 훈련센터’를 통해 AI 대응 역량 강화, 생산기술 노하우 전수, 전문 인력 파견 등 현장형 실습 교육을 제공하고 있다. 기술연구원과 CS캠퍼스에서 각종 분석·시험 과정을 무상으로 지원하고 협력회사에 기술·제품 개발에 대한 기술(인력) 지원 및 기술세미나 등을 실시하여 공동 기술 발전을 도모하고 있다.

LG유플러스는 중소기업 경영활동에 필요한 ISO 인증, 이노비즈 인증 등 각종 인증 취득 관련 전문 컨설팅 비용 전액을 지원해 중소 협력사의 경쟁력 강화를 돕고 있다.

지역사회와의 상생도 확대한다. LG전자는 2024년 국립창원대와 함께 ‘LG전자 글로컬대학기술센터’를 구축해 지역 학생들의 교육과 취업을 연계한 지원을 하고 있으며, 전국 지역대학 내 최초로 약 500억 원을 투자해 연면적 1만3000㎡ 규모의 냉난방공조(HVAC) 연구센터를 구축 중이다.

LG사이언스파크도 유망 스타트업을 육성하는 ‘슈퍼스타트 인큐베이터’를 통해 혁신적인 지역 스타트업에 기술·네트워크·인프라 등을 지원하며 지역 창업 생태계 활성화에도 기여하고 있다.