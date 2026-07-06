경찰청 허위정보 유포 대응TF 중간성과 공개

[헤럴드경제=김아린 기자] 경찰이 중동전쟁을 틈타 울산 석유비축기지에 있던 원유가 북한으로 유입됐다거나 5·18민주화운동에 북한군이 개입했다는 등 허위정보를 퍼뜨린 혐의로 29명을 붙잡고 이 가운데 15명을 검찰에 넘겼다.

경찰청 허위정보 유포 등 단속 태스크포스(TF)는 6일 언론 공지를 통해 “중동전쟁, 5·18민주화운동, 국민 참정권 침해, 반도체 성과급 백지화 등 주요 허위정보 유포 행위에 대해 수사 중”이라며 현재까지 총 191개 계정에 대해 수사에 착수했다고 밝혔다.

경찰이 분류한 주요 허위정보 주제별로 ▷중동전쟁 관련 38개 계정 수사·17명 검거·11명 송치 ▷5·18민주화운동 관련 74개 계정 수사·9명 검거·3명 송치 ▷6·3 지방선거 투표용지 부족사태 관련 67개 계정 수사·3명 검거·1명 송치 ▷삼성전자·SK하이닉스 반도체 성과급 백지화 관련 12개 계정 수사 등이 진행 중이다.

경찰청은 “허위정보 유포 대응 TF를 중심으로 현재 진행 중인 수사를 신속히 진행하고 사회 혼란을 야기하는 악의적이고 조직적인 허위정보에 대해 적극 대응할 예정”이라고 밝혔다.

앞서 이재명 대통령은 지난 2일 “고의적 허위사실 유포 사회 혼란과 경제 피해를 야기하는 행위는 반드시 찾아내 엄단해야 한다”며 강경 대응 방침을 거듭 강조했다. 이 대통령은 경찰이 ‘고환율 관련 정부가 달러를 강제 매각할 것’이라는 내용의 글의 유포자를 특정했다는 기사를 자신의 X(옛 트위터)에 공유하며 이같이 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관도 지난 4월 9일 경찰청을 찾아 중동전쟁 관련 허위정보 유포 문제를 지적하면서 “전시 상황에서 가짜 뉴스를 퍼뜨리는 것은 군사적으로 반란 행위와 다름없고 이를 방치하는 것은 국가의 직무유기”라고 했다.