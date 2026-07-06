대규모 투자사업 전담 관리 주문 우주항공·미래산업 인프라 대응 강조

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 박완수 경남지사가 대규모 기업 투자사업의 적기 추진을 위해 ‘첨단산업 추진단’ 구성을 지시했다. 기업 투자 유치에 그치지 않고 실제 착공과 운영으로 이어지도록 행정 지원과 기반시설 확충에 속도를 내겠다는 취지다.

박 지사는 6일 민선 9기 출범 이후 첫 확대간부회의를 주재하고, 대규모 기업 투자를 지역경제 성과로 연결하기 위한 후속 대응을 주문했다. 이 자리에서 박 지사는 행정부지사와 산업국장을 중심으로 투자사업별 추진 상황을 관리하는 ‘첨단산업 추진단’을 꾸리라고 지시했다.

박 지사는 “기업이 투자를 결정하더라도 현장에 필요한 산업 인프라가 적기에 구축되지 않으면 투자 실행이 어려울 수 있다”고 말했다. 주요 관리 대상으로는 ▷한화의 창원 우주·국방 인공지능(AI) 센터 및 데이터센터 ▷현대차그룹의 부품 제조 클러스터 조성 ▷삼성중공업의 거제 조선·해양플랜트 투자 등이 거론됐다.

박 지사는 정부의 ‘남해안 우주항공 벨트’ 조성과 연계한 대응도 주문했다. 사천 민간 합작 연구소와 우주항공산업진흥원 설립을 정부에 건의하고, 대기업과의 정책 협의를 추진하라고 당부했다. 우주항공청의 저궤도 위성 통신망 구축 계획과 관련해서는 도내 협력기업의 참여 지원 방안 마련도 지시했다.

이날 회의에서는 민선 9기 도정 운영 방향도 함께 제시됐다. 박 지사는 새 도정 슬로건으로 ‘도민과 함께 경남 대도약’을 제시하고, 각 실·국에 기능별 4개년 비전과 실행 로드맵을 수립해 정책기획관실의 민선 9기 핵심과제와 연계해 발표하라고 주문했다.

도정과 조직, 산하기관에 대한 혁신 과제도 단계적으로 추진하기로 했다. 주요 과제로는 산하기관의 인사 적체, 성과·보상 체계 개선, 본청 내부 승진 구조, 비효율적인 회의문화 등이 제시됐다. 이와 함께 상반기 지급된 도민 생활지원금의 경제효과를 점검하고, 장마철 호우 피해지역을 중심으로 재해 예방과 안전관리에 만전을 기할 것도 당부했다.

박 지사는 “현장의 의견을 수렴하는 데 그치지 말고 실제 적용 가능한 개선방안을 마련해야 한다”며 혁신안을 순차적으로 발표하라고 했다.