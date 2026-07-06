제습·환기·공기청정 결합 제품 전면 배치 숙면매트·3D 에어후드 연동 체험존도 운영 출시 예정 욕실 환기 가전 ‘바스케어’ 첫 공개

[헤럴드경제=홍석희 기자] 경동나비엔이 냉난방·온수 중심의 기존 사업 영역을 실내 공기질 관리 가전으로 넓히고 있다. 보일러와 온수기에서 쌓은 온도 제어 기술을 환기·제습·수면·주방 환경 관리 제품으로 확장하며 소비자 접점을 늘리는 모습이다.

경동나비엔은 6일부터 오는 19일까지 경기 성남시 현대백화점 판교점 7층에서 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다. 지난 5월 더현대 서울에서 진행한 팝업스토어에 이은 두 번째 행사다.

이번 팝업스토어는 제습 환기청정기를 중심으로 거실과 주방, 침실 등 주거 공간 전반의 통합 공기질 관리 설루션을 체험할 수 있도록 구성됐다. 전시 제품은 제습 환기청정기, 숙면매트 사계절, 나비엔 매직 3D 에어후드 등이다. 출시 예정인 욕실 환기 가전 ‘바스케어’도 이번 행사에서 미리 공개된다.

주요 공간은 ‘제습 환기청정기 체험존’이다. 제습 환기청정기는 환기와 공기청정, 제습 기능을 하나로 구현한 제품이다. 냉각제습과 데시컨트 제습을 결합한 듀얼 제습 기술을 적용해 실내 온도 변화 없이 적정 습도를 유지하는 ‘정온제습’ 기능을 갖췄다. 방문객은 같은 온도에서도 습도에 따라 체감 온도가 달라지는 점을 비교해 볼 수 있다.

‘제습 환기청정기 숙면플러스 체험존’에서는 제습 환기청정기와 숙면매트 사계절을 함께 체험할 수 있다. 제습 환기청정기는 수면 중 발생하는 이산화탄소를 배출하고 습도를 관리한다. 숙면매트 사계절은 사용자의 호흡음을 분석해 온도를 자동 조절하는 AI 수면모드를 적용했다. 여름과 겨울 모두 사용할 수 있고 좌우 온도를 각각 설정할 수 있는 분리 냉난방 기능도 탑재했다.

행사 기간 방문객을 대상으로 스탬프 투어도 진행한다. 모든 체험존을 방문하고 미션을 완료한 고객에게 경동나비엔 공식 캐릭터 KDZ가 그려진 아크릴 키링, 스티커, 생분해 수세미, 담요 등 굿즈를 무작위로 증정한다. 제품 문의와 구매 상담을 위한 전용 코너도 운영된다.