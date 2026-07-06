순수전기 모델 기반, 외장 색상·고급 사양 더해 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인서 판매

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 코리아가 오는 9일 오후 3시, BMW 샵 온라인을 통해 대표 순수전기 모델을 기반으로 개성 있는 외장 색상과 차별화된 디자인 요소, 고급 사양을 더한 7월 온라인 한정판 ‘BEV 패밀리 에디션’을 출시한다고 6일 밝혔다.

이번 에디션은 ▷BMW iX1 eDrive20 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션 ▷BMW i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션 ▷BMW i5 eDrive40 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션 등 총 3종으로 구성되며, 모두 BMW 코리아의 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인에서 구매할 수 있다.

먼저 BMW iX1 eDrive20 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션은 프리미엄 소형 순수전기 SAV(스포츠액티비티차량) BMW iX1에 차별화된 외장 색상과 M 스포츠 프로 패키지를 더해 희소성을 높인 모델이다.

외관에는 BMW 인디비주얼 페인트 ‘스톰 베이 메탈릭’을 적용해 세련되면서도 강인한 인상을 강조했다. 여기에 19인치 M 더블 스포크 휠과 빨간색 캘리퍼가 적용된 M 스포츠 브레이크, 헤드라이트 내부를 어둡게 마감한 M 라이트 쉐도우라인, M 하이글로스 쉐도우라인 익스텐디드, M 리어 스포일러 등을 더해 스포티한 감각을 완성했다.

실내에는 코랄 레드와 블랙의 대비가 돋보이는 베간자 시트를 비롯해 M 스포츠 시트와 M 시트벨트를 적용해 감각적인 분위기와 역동적인 주행 감성을 동시에 구현했다.

BMW iX1 eDrive20 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션에는 BMW 5세대 eDrive 전기모터가 탑재돼 최고출력 204마력, 최대토크 25.5㎏·m의 성능을 발휘한다. 또한 파노라마 글라스 루프와 하만 카돈 사운드 시스템, 헤드업 디스플레이 등 고급 편의사양이 기본 적용된다.

BMW iX1 eDrive20 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션의 가격은 7080만원(이하 부가세 포함)이며, 30대 한정 판매된다.

BMW i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션은 스포티한 4-도어 쿠페 실루엣과 BMW 특유의 역동적인 주행 감각을 갖춘 순수전기 그란 쿠페에 한정 에디션 전용 사양을 더해 특별한 매력을 완성한 모델이다.

차체에는 BMW 인디비주얼 페인트 ‘드라빗 그레이 메탈릭’을 적용했고, 실내에는 BMW 인디비주얼 익스텐디드 메리노 가죽 블랙 시트를 적용해 외관과의 통일감을 높이는 동시에 보다 깊이 있는 분위기를 완성했다.

BMW i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션에는 후륜에 전기모터를 탑재해 최고출력 340마력, 최대토크 43.8㎏·m의 성능을 발휘하며, 정지 상태에서 시속 100㎞까지 5.6초 만에 가속한다.

아울러 주행 상황에 따라 감쇠력을 실시간으로 조절하는 어댑티브 M 서스펜션을 비롯해, BMW 최고 수준의 첨단 운전자 보조 시스템인 ‘드라이빙 어시스턴트 프로페셔널’, 주차 보조 시스템 ‘파킹 어시스턴트 플러스’ 등을 기본 적용해 안전성과 주행 편의성을 한층 높였다.

BMW i4 eDrive40 그란 쿠페 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션의 가격은 8960만원이며, 10대 한정 판매된다.

BMW i5 eDrive40 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션은 순수전기 세단 BMW i5에 감각적인 외장색을 더하고 역동적인 주행 감성을 극대화한 한정 판매 모델이다.

외관에는 빛에 따라 깊이감 있는 블랙부터 은은한 실버와 브론즈 톤까지 다채로운 색감을 연출하는 소피스토 그레이 메탈릭 색상을 적용했다. 여기에 빨간색 캘리퍼가 적용된 M 스포츠 브레이크와 인테그럴 액티브 스티어링이 포함된 어댑티브 서스펜션 프로페셔널을 적용해 정교하고 안정적인 주행 성능을 제공한다.

실내에는 검정색 베간자 시트와 M 시트벨트를 적용했으며, 강렬한 가속 순간을 시각적으로 구현하는 런치 컨트롤 애니메이션을 계기판에 추가해 BMW M 특유의 스포티한 감각을 더했다.

BMW i5 eDrive40 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션에는 BMW 5세대 eDrive 전기모터를 탑재해 최고출력 340마력, 최대토크 40.8㎏·m를 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 도달하는 데 걸리는 시간은 6초다.

BMW i5 eDrive40 M 스포츠 프로 BEV 패밀리 에디션의 가격은 1억40만원이며, 20대 한정 판매된다.

한편, BMW 코리아는 지난 5월 고객 투표를 통해 온라인 한정판 모델을 선정하는 프로젝트를 진행한 바 있다. 고성능 M 모델을 중심으로 외장 색상과 인테리어, 휠, 파츠 조합을 고객이 직접 고르고, 최종 인기 조합은 실제 한정판으로 출시하는 방식으로, BMW 코리아는 고객들의 눈높이에 맞춘 상품 개발에 적극 나서고 있다.