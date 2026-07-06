[헤럴드경제=김아린 기자] 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 계기로 시작된 서울 잠실 개표소 봉쇄 시위가 한 달째 이어지는 가운데 경찰이 시위 현장에서 발생한 불법 행위와 관련해 총 186명에 대한 사건을 접수하고 수사에 나섰다. 이 중 4명을 검찰에 송치하고 1명을 구속했다.

경찰청은 이날 언론 공지를 통해 현재까지 총 83건·186명을 접수해 이 중 12건·10명에 대한 수사를 종결했다고 밝혔다.

종결된 사건 가운데 7건은 경찰관 대상 공무집행방해와 일반 시민 폭행 사건으로 경찰은 4명을 검찰에 넘기고 1명을 구속했다. 일반 시민 폭행 사건 5건·6명에 대해서는 혐의가 인정되지 않는다고 판단해 불송치 결정했다.

현재 수사 중인 사건은 71건·176명이다. 혐의별로는 ▷강요·업무방해 5건·27명 ▷명예훼손·모욕 10건·66명 ▷공무집행방해 3건·9명 ▷폭행 53건·74명 등이다.

앞서 서울경찰청은 “참정권 침해와 관련한 시민들의 자유로운 의사 표현은 최대한 보장하되 정당한 시설 출입을 막거나 언론 취재를 방해하는 행위, 시민을 폭행하는 행위, 경찰관을 근거 없이 모욕하는 행위 등 불법 행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정 대응하겠다”고 밝힌 바 있다.