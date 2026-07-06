[헤럴드경제=이명수 기자] 나경원 국민의힘 의원이 조국 전 조국혁신당 대표에 대해 “전체주의 홍위병들을 보는듯하다”며 비판했다. 조 대표가 한 아이돌 그룹 멤버의 ‘무섭노’ 발언과 관련한 일베(일간베스트) 논쟁에 대해 언급한 것을 겨냥한 것이다.

6일 나 의원은 자신의 페이스북에서 “전체주의 홍위병들을 보는듯하다. 사상과 사투리까지 재단, 스타벅스도 못가고, 사투리도 마음대로 못쓰는 검열사회, 남조선이 돼가노. 무섭노”라는 글을 올렸다. 이와 함께 리센느 ‘무섭노’ 일베 논쟁에 조국 “구별법 있다”라는 제목의 언론 보도 화면을 캡처해 첨부했다.

이번 논란은 최근 리센느의 원이가 방송 중 ‘무섭노’라는 표현을 사용하면서 시작됐다. 해당 표현이 온라인 커뮤니티 일베에서 고 노무현 전 대통령을 비하할 때 쓰는 어투와 유사하다는 지적이 나오면서 온라인상에서 설전이 벌어졌다.

이와관련 조 전 대표는 자신의 소셜미디어를 통해 “노무현 대통령을 조롱하는 차원에서 일베가 문장 끝에 ‘노’를 붙여 사용하는 것을 옹호하며 부산·영남에서도 그렇게 쓴다는 사람들이 있다”라고 지적했다.

그는 “나의 관찰로는 일베는 표준말 뒤에 기계적으로 ‘노’를 붙여 사용한다”라고 꼬집었다. 조 전 대표가 글과 함께 첨부한 사진에는 일베 사용자들이 표준말 어미에 무분별하게 ‘노’를 붙이는 반면, 실제 부산 사람들은 상황에 따라 ‘이가’, ‘어데고’, ‘뭐하노’, ‘밥뭈나’ 등으로 종결어미를 엄격하게 구분한다고 예시되어 있다.

앞서 지난 1일 다큐멘터리 ‘어른 김장하’를 연출한 김현지 PD는 원이의 유튜브 영상 속 ‘무섭노’라는 발언을 두고 자신의 소셜미디어에 “여성 아이돌과 PD가 사이좋게 ‘노노’를 주고받는 모습을 보니 무척 속상했다”는 글을 올린 바 있다. 경남 거제 출신인 원이가 자연스럽게 쓴 사투리였으나, 일각에서 이를 혐오 표현으로 오인하며 논란이 일었다.