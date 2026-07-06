[헤럴드경제=김주리 기자] 삼성전자의 사상 최대 실적 행진이 일회성 ‘어닝 서프라이즈’에 그치지 않을 것이라는 전망이 나왔다. 인공지능(AI) 투자 확대로 메모리 공급 부족이 장기화하면서 메모리 가격의 구조적 상승이 이어질 것이란 분석이다. 증권가에서는 현재 메모리 업황이 슈퍼사이클의 초입을 넘어 아직 ‘중간 지점(Mid Cycle)’에도 도달하지 않았다는 평가까지 내놓고 있다.

메리츠증권은 6일 삼성전자의 올해 2분기 영업이익을 90조1000억원으로 추정하며 목표주가를 기존 42만원에서 50만원으로 상향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

이는 시장 컨센서스인 약 85조원은 물론, 최근 다른 증권사들이 제시한 75조~84조원 수준의 전망치를 크게 웃도는 수치다.

최근 시장에서는 특별경영성과급(PS) 충당금 반영으로 삼성전자 실적 기대치가 다소 낮아진 상황이었다. 그러나 메리츠증권은 약 19조3000억원 규모의 DS(반도체) 부문 특별경영성과급 충당금을 반영하고도 영업이익이 90조원을 넘어설 것으로 예상했다.

메리츠증권은 보고서에서 “컨센서스에는 충당금 가정 일부만 반영됐단 점을 감안 시 삼성전자 실적은 기대치를 재차 대폭 상회하는 놀라운 수준”이라며 이같이 밝혔다.

디바이스솔루션(DS) 부문 영업이익은 109조5000억원으로 추정했다. 다만 LSI·파운드리 사업은 생산능력 확대 과정에서 2조원 이상의 영업손실이 발생할 것으로 내다봤다.

김선우 연구원은 “충당금을 반영하기 전 메모리반도체 사업부의 영업이익은 112조원에 달하지만, LSI·파운드리 사업부는 가동 확대 과정에서 영업손실이 2조원 이상으로 악화될 것”이라고 설명했다.

반도체를 제외한 사업부는 상대적으로 부진할 것으로 전망됐다. 삼성디스플레이는 5800억원의 영업이익이 예상됐지만, DX 부문의 MX(모바일)와 DA(생활가전)·VD(영상디스플레이) 사업은 각각 1조원, 1500억원 수준의 영업손실이 예상됐다.

메리츠증권은 삼성전자의 호실적이 올해 내내 이어질 것으로 전망했다. 핵심 배경은 AI 투자 확대에 따른 메모리 공급 부족이다.

김선우 연구원은 “클린룸 부족으로 메모리 시장 내 극심한 공급부족 상황이 내년 말까지 심화될 예정”이라며 “일부 스마트폰 등 B2C 판가 인상 저항에도 불구하고 그 판매 비중은 빠르게 자연 감소할 것”이라고 분석했다.

이어 “연산 자원은 AI 영역으로 흡수되는 과정에서 클라우드서비스공급업체(CSP)들이 적극적으로 장기계약(LTA) 및 업무협력 체결을 추진하며 연말까지 다양한 방식으로 메모리 확보에 나설 예정이기 때문”이라고 분석했다.

메리츠증권은 메모리 가격 상승 역시 단기적인 현상이 아니라 구조적 변화라고 진단했다.

김 연구원은 “클린룸 부족으로 메모리반도체 시장 내 극심한 공급 부족 상황이 내년 말까지 심화될 예정”이라며 “메모리반도체 사이클 상에서 아직 중간 지점(Mid Cycle)도 멀어 보인다”고 말했다.

그러면서 “공간 제약으로 인해 메모리 공급은 최소 2027년 4분기까지 수요 증가 속도를 따라잡기에 턱없이 부족하다”며 “선형적이며 구조적인 판가 상승에 저항하는 목소리가 최근 일부 나오지만, 내연기관차를 바라본 마부의 절규일 뿐 일반인공지능(AGI) 선착순 투자 경쟁 시대 공급량 재분배 순응은 불가피하다”고 강조했다.

시장에서는 이번 전망이 단순히 삼성전자 한 기업의 실적을 넘어 AI 시대 메모리 산업의 구조적 변화를 보여주는 신호라는 평가도 나온다. 생성형 AI와 데이터센터 투자 경쟁이 이어지는 한 메모리 확보 경쟁도 장기화될 가능성이 높은 만큼, 반도체 업황의 핵심 변수는 경기보다 공급 능력이 될 것이라는 전망에 무게가 실리고 있다.