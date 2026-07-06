[헤럴드경제=고승희 기자] 뮤지컬 배우 겸 가수 옥주현이 팬들과의 소통 과정에서 일명 ‘옥장판 논란’과 후보정 가수들에 대한 작심 발언으로 업계가 술렁이고 있다.

6일 온라인 커뮤니티와 팬 소통 플랫폼 등에 따르면, 옥주현은 최근 팬들과 나눈 대화에서 지난 2022년 불거졌던 이른바 ‘옥장판 논란’을 전면에 소환했다.

그는 당시 법적 대응을 벌였던 배우 김호영을 겨냥, “난 사과를 받은 적이 없다. ‘고소를 취하해 줘서 고맙다. 하지만 누나를 저격한 적은 없고 친구 아버지의 장판을 홍보한 것’이라는 해명만 들었을 뿐”이라고 주장하며, 당시의 고소 취하 결정을 “가장 후회한다”고 토로했다.

이 사건은 2022년 6월 뮤지컬 ‘엘리자벳’ 10주년 공연 캐스팅 과정에서 김호영이 SNS에 “지금은 옥장판”이라는 글을 남기며 촉발됐다. 당시 인맥 캐스팅 의혹을 일축하며 명예훼손 고소로 맞섰던 옥주현은 뮤지컬 1세대 선배들의 공동 성명이 발표한 이후 극적으로 고소를 취하하며 사태를 매듭지었다.

옥주현은 당시 사건으로 “방영 5일 만에 유산균 광고가 내려갔다. 공연을 마치면 매일 브랜드 본사에 가서 회의를 했고, 무죄를 입증하지 못하면 위약금 3배를 물어야 하는 처지였기에 고소는 불가피한 선택이었다”며 “결국 위약금은 면했으나 광고주 측이 큰 손해를 입었다. ‘옥시크린’, ‘옥수수’라 불리던 별명이 한순간에 ‘옥장판’으로 변모한 사실이 슬프다”고 덧붙였다.

옥주현의 날선 발언은 여기서 그치지 않고 가요계 전반의 보컬 후가공(오토튠) 보편화 현상으로까지 번졌다.

그는 “요즘은 노래를 못해도 오토튠으로 후작업을 살벌하게 해놓으니, 라이브 파들은 깊은 회의감을 느낀다”며 현 대중음악 생태계를 직격했다.

특히 방송 녹화 현장까지 기계적 보정에 의존하는 현실에 대해 “녹화 당시 ‘방송에 도저히 못 나가겠다’ 싶었던 무대들이 죄다 튠발로 이상한 하향 평준화가 되는 것이 솔직히 열받는다. 겸상하기 싫다”며 강도 높은 비판을 이어갔다.

아울러 옥주현은 “요즘은 오토튠으로 후작업하는 거 보고 정말 개나 소나 다 나와서 노래하는 구나 싶은 요지경이다”라며 “노래를 정말 잘하는 사람들이 설 자리가 더 많아졌으면 좋겠다”고 강조했다.

옥주현은 1998년 그룹 핑클로 데뷔, 1세대 아이돌로 활발한 활동을 이어갔고 이후 뮤지컬 배우로 데뷔해 업계를 대표하는 스타가 됐다.