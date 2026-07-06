[헤럴드경제=최원혁 기자] 공포 콘텐츠 속 귀신을 연기하는 배우가 ‘무엇이든 물어보살’을 찾아 뜻밖의 고민을 털어놓는다.

6일 방송되는 KBS Joy ‘무엇이든 물어보살’에서는 공포 프로그램 재연 배우로 활동 중인 고민녀가 나와 촬영을 거듭할수록 심해지는 가위눌림과 기묘한 경험 때문에 고민이라고 밝힌다.

고민녀는 평소에도 기가 약한 체질이라 가위에 자주 눌리는 편이라며 공포물 촬영을 한 뒤에는 설명하기 어려운 일들이 반복된다며 고민을 토로한다. 귀신 역할을 연기하는 순간에는 단순한 연기라고 생각했지만 촬영이 끝난 뒤에도 불안감이 쉽게 사라지지 않는다는 것.

이날 방송에서는 고민녀가 촬영 현장에서 겪었던 생생한 경험담이 공개되고 스튜디오에는 한동안 긴장감이 감돌았다는 후문이다.

서장훈과 이수근은 공포 분위기에 휩쓸리기보다 심리적인 원인을 먼저 살펴볼 필요가 있다며 현실적인 조언을 건넨다.

특히 공포 콘텐츠를 즐겨 보는 시청자라면 한 번쯤 궁금했을 ‘재연배우들은 촬영 후 정말 괜찮을까’라는 질문에 대한 현실적인 이야기까지 만나볼 수 있어 관심을 끈다.