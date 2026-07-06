[헤럴드경제=문영규 기자] 국민의힘 손수조 미디어대변인이 걸그룹 ‘리센느’ 멤버 원이의 “무섭노”란 발언으로 ‘일베’(일베저장소) 논란이 제기되자 “마녀사냥”이라며 비판의 목소리를 냈다.

손수조 대변인은 6일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “무섭노가 뭐 어떻냐. 입틀막법 폐지하라”며 짧은 글을 올렸다.

최근 유튜브 채널 ‘안녕하세요 원이입니다 잘부탁드립니다’엔 멤버 원이가 제작진과 농담을 하던 중 “무섭노, 조명부터 무서운데”라고 말하는 장면이 공개됐다. 원이는 경남 거제 출신으로 프로그램에서도 경상도 사투리를 종종 구사한다.

그런데 이와 관련해 다큐멘터리 ‘어른 김장하’를 연출한 김현지 MBC경남 PD가 “호평받는 유튜브 클립을 봤는데 여성 아이돌과 PD가 사이좋게 ‘노노’ 주고받고 있어 무척 속상했다”고 지적하며 공론화가 됐다.

김 PD는 “청년들이 자연스럽게 비문의 ‘노’를 사용하고 있어 더 위기감을 느낀다”고 했다.

이후 원이의 발언이 ‘경남 사투리’인지 ‘일베 표현’인지를 놓고 정치권에서도 공방이 벌어졌다.

손 대변인은 이와 관련해 앞선 게시물에서도 원이를 향한 여론을 놓고 ‘마녀사냥’이라고 주장했다.

그는 “최근 배재고 학생들을 향한 ‘스타벅스 가야지’ 마녀사냥과 경상도 아이돌 리센느 원이를 향한 ‘무섭노’ 마녀사냥을 지켜보며, 권력으로 입을 틀어막을 수 있다고 생각하는 권력자들의 어리석음을 본다”고 썼다.

또한 “왜 경제면과 연예면에 정치를 갖다붙이나. 그래놓고 10대 청소년과 아이돌에게 회초리를 든다? 마녀사냥 시키고 사회적 매장을 시켜버린다? 이런 사회적 폭력이 어디있느냐”고 했다.

오는 7일 시행되는 정보통신망법 개정안도 언급했다.

그는 “정통망법 개정을 통해 전 국민 입틀막을 시킨다는데 역풍이 불 것”이라며 “혐오표현을 하는 사람을 보았다고 들은 사람 이야기를 전하며, 혐오는 전염병처럼 더 돌 것”이라고 했다.

그러면서 “말할 권리를 침해받는 나라, 말할 때 스스로 자기 검열을 해야 하는 나라, 거꾸로 가는 대한민국”이라며 “7일부터 시행되는 정통망법 개정안, 일명 ‘입틀막법’은 즉각 폐지되어야 한다고 생각한다”고 주장했다.