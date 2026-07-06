권역별 캠퍼스 조성, 평생학습 접근성↑

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 북구는 평생학습도시 특화사업과 연계해 주민들이 주거지와 가까운 곳에서 평생학습 프로그램을 접할 수 있도록 강동동 강동문화센터에 평생학습대학 강동캠퍼스를 개소했다고 6일 밝혔다. 지난해는 농소2동 여성행복맞춤센터에 농소캠퍼스를 개소했다.

강동캠퍼스에는 강동관관단지 개발 등 지역 특성을 반영한 ‘관광환경학과’를 개설하고 20명 정원의 ‘AI 활용 홍보활동가 과정’ 운영에 들어갔다.

울산 북구는 동별 인구구조, 산업환경 등 지역적 특성에 맞춘 전공 과정을 개발해 주민들이 주거지와 가까운 거리에서 평생학습대학 수준의 프로그램을 제공하는 ‘권역별 캠퍼스’ 사업을 추진하고 있다. 8월에는 북구생활문화센터에 양정염포캠퍼스를 개소할 예정이다.

울산 북구 관계자는 “주민 누구나 평생교육 혜택을 누리는 평생학습도시로서 ‘북구평생학습대학 권역별 캠퍼스’ 사업을 통해 주민들에게 수준 높은 평생교육 콘텐츠를 제공해 나가겠다”고 말했다.