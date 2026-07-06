“전산센터 출입증 107개 중 14개 분실” “청사 출입증도 398개 중 118개 미회수” “선관위 보안관리 총체적 부실”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 이만희 국민의힘 의원은 중앙선거관리위원회 출입증 관리 실태를 긴급 점검한 결과, 선거 핵심시설인 전산센터 출입증은 물론 청사 출입증까지 대규모로 분실된 사실이 확인됐다고 6일 밝혔다.

이 의원에 따르면 중앙선관위 청사 2층 전산센터는 선거관리 시스템과 장비를 운용하는 핵심 보안시설이다. 이곳을 출입할 수 있는 출입증은 총 107개인데, 이 가운데 14개가 분실된 것으로 확인됐다.

선관위는 당초 이 의원의 질의에 대해 전산센터 출입증 19개가 분실됐다고 밝혔으나, 질의 과정에서 자체 점검을 실시해 5개를 추가로 찾아 최종적으로 14개가 분실된 것으로 수정 보고했다.

해당 출입증으로는 전산센터 내 전산운영실에 출입할 수 있으며, 전산운영실에는 국민의 이름과 성별, 생년월일, 주소 등이 기재된 통합명부시스템을 비롯해 투·개표 보고시스템, 재외선거관리시스템 등 총 46개 시스템에 접속 가능한 장비들이 설치된 것으로 확인됐다. 특히 지난해 12·3 계엄 이전에는 같은 출입증만으로 서버실 출입까지 가능했던 것으로 나타났다.

또 선관위는 2019년 서버실 홍채인식 시스템을 구축하고도 제대로 활용하지 않다가 계엄 이후에야 해당 시스템을 전면 적용한 것으로 조사됐다. 이후 보안문과 CCTV 설치에 총 2895만원을 추가 집행한 것으로 나타났다.

중앙선관위 청사 출입증 관리에도 허점이 드러났다. 최근 7년간 발급된 청사 출입증 398개 가운데 129개가 미반납된 것으로 나타났다. 이 의원의 질의 이후 선관위는 지난 3일 11개를 찾았다고 해명했지만, 여전히 118개는 회수하지 못한 것으로 확인됐다.

이 의원은 “국민 개개인의 개인정보를 가장 많이 보관하는 곳이면서 선거 시스템을 운영하는 선관위에서 대규모 출입증 분실 사태가 드러난 것에 대해 매우 개탄스럽다”고 말했다.

이어 “대규모 출입증 분실 사태에 대한 책임자 문책조차 없었던 것에 대해 어느 국민께서 납득하실 수 있겠나”라며 “현재 진행 중인 검·경 합동수사와 국회 국정조사 외에도 향후 출범할 특검에서도 반드시 실체적 진상이 규명돼야 한다”고 밝혔다.