박태준 작가 ‘외모지상주의’ 일베 의혹에 ‘Rock Owling’ 아닌 ‘rock bowling’

[헤럴드경제=한지숙 기자] 조국 전 조국혁신당 대표는 인기 드라마 ‘김 부장’ 원작자의 ‘일베’ 의혹에 대해 “억울한 일베 오해는 바로 잡아야한다”라고 감쌌다.

조 전 대표는 6일 페이스북에 올린 글에서 “의문문 끝에 ‘노’를 붙여 사용하는 건 일베 문화로 근절되어야 한다”며 전날 자신이 아이돌 그룹 리센느 멤버 원이의 ‘무섭노’ 발언을 ‘일베식 표현’이라고 비판한 걸 재차 강조했다.

이어 “억울한 일베 오해는 바로잡아야 한다”라며 SBS 드라마 ‘김 부장’의 원작자 박태준 웹툰 작가의 또 다른 작품 ‘외모지상주의’의 한 장면을 사례로 들었다.

최근 ‘여의도옆문래동’ 등 일부 유튜브 채널에선 박 작가의 대표작 ‘외모지상주의’를 두고 “주인공이 초시계를 보며 5분 23초라고 말하는 장면이 나온다. 노무현 전 대통령의 서거일인 5월 23일을 연상시킨다”고 주장했다. 이어 “말풍선 뒤 간판에는 ‘Rock Owling’이라고 적혀 있다”며 “노무현 전 대통령이 서거한 장소인 부엉이바위를 떠올리게 한다”고 일베 의혹을 제기했다. 그러면서 “이런 코드를 재미있다며 낄낄대고 그렸을 것”이라며 “다양한 세대와 연령대에 걸쳐 일베적 사고가 깊숙이 깔려 있다는 증거”라고 지적했다.

조 전 대표는 해당 장면이 실은 ‘Rock Owling’이 아니라 ‘hanwon rock bowling’(한원 락 볼링장)이라고 그려져 있다는 만화 평론가 박인하 서울웹툰아카데미 이사장의 글을 소개하며 박 작가가 일베가 아닐 것으로 판단했다.

다만 “단 ‘5.23’ 사용 이유는 의문이다”라고 덧붙였다.

한편 조 전 대표는 전날 ‘배재고 사태’와 관련해 ‘징계 방식이 북한같다’고 한 이병태 규제합리화위원회 부위원장을 두고 “색깔론을 제기한 인사까지 통합이라는 이름으로 용인해선 안된다”라며 자진 사퇴를 촉구했다.

앞서 이병태 부위원장은 지난 2일 SNS를 통해 배재고의 부적절한 응원 구호 논란에 대한 대한야구소프트볼협회의 ‘6개월 출전금지’ 징계를 두고 “역사(5·18)의 성역화로 학생들의 일탈이 정치 문제가 됐다”며 “대한민국보다 김일성 사진을 신성시하는 북한의 모습과 닮았다”라고 비판했다.

그는 “이 부위원장이 그런 발언을 하는 게 가능한 것은 자신의 발언을 통해 국민들을 자극해도 된다는 확신이 있기 때문”이라며 “국무총리급 대우를 받는 규제합리화위원회 부위원장의 지위에 있는 공직자가 반헌법적 발언을 한 것조차 정리하지 못해선 안될 일”이라고 강조했다.