반도체 넘어 ‘AI 인프라’ 새 투자처로 韓, AI 인프라 전쟁서 설계자로 우뚝 반도체 수익 재투자 SK그룹 행보 주목 코스닥에선 테스·서진시스템에 관심 수혜기업과 단순 테마기업 구분해야

지난해 10월, 이른바 ‘깐부치킨 회동’으로 국내 시장에 큰 반향을 일으켰던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 불과 8개월 만에 다시 한국을 찾았었다.

과거 한국 기업은 엔비디아 입장에서 고성능 반도체의 주요 소비처이거나 일부 부품공급처로 인식되는 측면이 강했다. 하지만 지금은 상황이 달라지고 있다. AI산업이 그래픽처리장치(GPU) 판매 경쟁을 넘어 데이터센터, 전력, 냉각, 통신, 서버, 운영 기술이 결합한 종합 인프라산업으로 진화하면서 한국 기업의 역할도 확장되고 있다. 새로운 투자 기회를 모색할 때다.

엔비디아에 한국이 특별한 이유

젠슨 황의 이번 방한이 던진 핵심 메시지는 분명하다. 엔비디아는 한국을 단순한 고객이나 공급망의 일부가 아니라 향후 AI 시대를 함께 설계할 전략적 파트너로 보고 있다는 점이다. 특히 이번 방문의 실질적 맥락은 로보틱스보다 AI 데이터센터 비즈니스에 더 무게가 실려 있었다고 판단된다.

로보틱스는 장기적으로 매우 큰 시장이지만 본격적인 매출 가시화까지는 시간이 필요하다. 반면 AI 데이터센터는 이미 전 세계적으로 투자경쟁이 시작된 분야이며, 엔비디아와 한국 기업의 이해관계가 가장 빠르게 맞아떨어지는 영역이다.

현재 엔비디아 매출의 상당 부분은 글로벌 하이퍼스케일러에서 나온다. 마이크로소프트, 아마존, 구글, 메타 등 초대형 클라우드 기업들은 생성형 AI 시대의 핵심 수요처다. 이들은 엔비디아 GPU를 대량으로 구매하며 AI 인프라 경쟁을 주도해왔다.

그러나 동시에 이들은 엔비디아에 대한 의존도를 낮추기 위해 자체 칩 개발과 내재화에도 속도를 내고 있다. 다시 말해 엔비디아와 하이퍼스케일러의 관계는 협력과 경쟁이 공존하는 ‘적대적 공생관계’에 가깝다.

문제는 이들 하이퍼스케일러의 설비투자 증가율이 언젠가는 둔화할 수밖에 없다는 점이다. AI 인프라 투자가 지금처럼 기하급수적으로 계속 확대되기는 어렵다. 이미 글로벌 빅테크들은 막대한 데이터센터 투자 부담을 안고 있으며, 전력 확보와 자금 조달, 규제 문제도 점점 중요해지고 있다. 엔비디아로서는 매출 기반을 다변화할 필요가 있다. 소버린 AI, 일반 기업용 AI, 산업용 AI 인프라시장을 키우는 것은 선택이 아니라 필연에 가깝다.

그 유력한 파트너로 한국이 부상하고 있다. 한국은 반도체 제조, 메모리, 통신, 전력 기자재, 건설, 데이터센터 운영 경험을 모두 보유한 드문 국가다. AI 데이터센터는 단순히 GPU를 쌓아두는 사업이 아니다. 막대한 전력 수전, 안정적인 냉각, 고속 네트워크, 서버 제조, 메모리 공급, 운영 소프트웨어, 부지 확보, 인허가까지 복합적인 역량이 필요하다.

이 점에서 한국은 엔비디아가 원하는 AI 인프라 동맹국의 조건을 상당 부분 갖추고 있다.

SK하닉으로 번 천문학적 자금, 그룹 재투자?

AI 데이터센터 경쟁은 반도체 경쟁이자 동시에 에너지 경쟁이다. 앞으로 AI 산업의 병목은 GPU 부족만이 아니라 전력 부족, 송전망 부족, 냉각 인프라 부족으로 이동할 가능성이 크다.

이번 방한에서 네이버클라우드, SK텔레콤 등 국내 AI·클라우드 기업들이 주목받는 것도 이 때문이다. 네이버는 국내에서 가장 구체적인 소버린 AI 전략을 제시해온 기업 중 하나다. 자체 초거대 AI 모델과 클라우드 인프라를 기반으로 한국형 AI 생태계를 만들겠다는 청사진을 갖고 있다.

SK그룹은 다른 강점도 있다. SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 글로벌 AI 반도체 공급망에서 핵심 위치를 차지하고 있다. 여기에 SK텔레콤, SK브로드밴드, SK이터닉스 등 그룹 내 통신·에너지·인프라 계열사를 결합할 수 있다. 메모리 반도체에서 벌어들인 현금 흐름을 데이터센터와 AI 인프라로 재투자할 수 있다는 점에서 SK그룹은 상대적으로 준비된 사업구조를 갖추고 있다고 볼 수 있다.

투자 관점에서 가장 먼저 봐야 할 변수는 에너지다. AI 데이터센터는 전력 소비가 매우 큰 산업이다. GPU 성능이 높아질수록 전력 사용량도 증가한다.

따라서 데이터센터산업의 성장은 전력기기, 에너지저장장치(ESS), 연료전지, 냉각장치, 전력변환장치, 수·배전설비 등 에너지 인프라 전반의 수요 확대를 동반할 가능성이 크다.

단기적으로 관련 테마주가 형성될 수 있지만 장기적으로는 실제 글로벌 고객사와 매출을 확보한 기업을 선별하는 것이 중요하다.

그런 점에서 데이터센터 인프라 관련 기업들은 향후 시장의 주요 관심 대상이 될 수 있다. 특히 해외 매출 비중이 높고, 글로벌 고객사로부터 이미 검증을 받은 기업은 상대적으로 높은 평가를 받을 가능성이 있다. AI 인프라 투자는 특정 국가에 국한된 현상이 아니라 미국, 중동, 유럽, 아시아 전역에서 동시에 진행되 고 있기 때문이다. 국내 기업이라도 글로벌 데이터센터 공급망에 들어가 있다면 성장 기회는 훨씬 커질 수 있다.

코스닥에서는 테스·서진시스템 주목

반도체 장비업종도 다시 주목할 필요가 있다. 올해 하반기부터 메모리 반도체와 HBM을 중심으로 설비투자가 확대될 가능성이 크다.

엔비디아가 한국 반도체기업들에 더 높은 생산능력 확대를 요구하고 있다는 점은 시장에 중요한 신호다. AI 반도체 수요가 구조적으로 증가하고 있는 만큼 삼성전자와 SK하이닉스의 캐펙스(CAPEX·설비투자) 확대는 시간의 문제일 수 있다.

다만 반도체 장비주는 설비투자 사이클 초입에서 항상 밸류에이션 부담이 존재한다. 실적이 본격적으로 확인되기 전까지는 기대감과 주가가 먼저 움직이는 경우가 많다.

따라서 단순히 업황 회복 기대만으로 접근하기보다는 실제 신규 장비 개발, 고객사 내 점유율 확대, 마진 개선 가능성을 함께 봐야 한다. 최근 일부 장비기업은 고객사와의 협업 계가 강화되면서 과거보다 안정적인 수익성을 보여주고 있다.

이런 관점에서 테스와 같은 반도체 장비기업에 관심을 둘 만하다. 2024년 이후 턴어라운드 흐름이 나타났고, 신규 장비 개발과 주요 고객사와의 협업을 통해 수익성 개선 가능성이 제기되고 있다. AI 반도체 사이클이 HBM과 고성능 메모리 투자를 중심으로 전개된다면 관련 장비기업들은 중장기적으로 혜택을 받을 수 있다. 다만 주가가 먼저 반영될 수 있는 업종인 만큼 실적 확인과 투자 속도의 균형이 필요하다.

데이터센터 인프라 측면에서는 서진시스템을 눈여겨볼 필요가 있다. 서진시스템은 ESS, 고체산화물연료전지(SOFC), 반도체 장비 제조 등 세 가지 축을 갖고 있으며, 이 사업들이 모두 AI 데이터센터라는 큰 흐름과 연결될 수 있다. 데이터센터는 안정적인 전력 공급과 백업 전원, 에너지 효율화가 필수적이다. ESS와 연료전지, 전력 인프라 부품은 데이터센터 투자 확대 과정에서 중요한 역할을 할 수 있다.

특히 글로벌 고객 기반을 확보하고 있다는 점이 중요하다. 데이터센터 인프라 시장에서는 단순한 국내 테마보다 해외 매출과 글로벌 공급망 편입 여부가 더 큰 의미를 갖는다. 글로벌 기업의 품질 검증을 통과한 업체는 향후 AI 데이터센터 투자 확대 국면에서 수주 기회를 넓힐 가능성이 있다. 서진시스템이 주목받는 이유도 여기에 있다.

최근 글로벌 시장에서는 엔비디아의 차세대 AI 칩과 이를 구동하기 위한 대규모 데이터센터 인프라 투자가 동시에 논의되고 있다. AI 칩의 성능이 높아질수록 전력 인프라의 중요성은 더 커진다. 데이터센터 한 곳의 전력 수요가 중소도시 수준으로 확대되는 상황에서 전력망, 변압기, ESS, 냉각, 연료전지 등은 더 이상 주변 산업이 아니다. AI산업의 핵심 하부 구조다.

AI 인프라 속 투자 포인트 찾아야

시장 측면에서도 시사점이 크다. 최근 코스피 중심의 쏠림 현상이 과도하다는 지적이 있지만 그 배경에는 분명한 이유가 있다. 글로벌 자금은 금리보다 성장성과 자기자본이익률(ROE)에 더 민감하게 반응하고 있다. 지금 시장의 핵심 동력은 높은 수익성을 바탕으로 추가 투자를 집행할 수 있는 기업들의 성장스토리다. 장사를 잘하는 가게 주인이 대출받아서라도 매장을 늘리는 국면과 유사하다.

그렇다고 모든 종목이 함께 오르는 시장을 기대하기는 어렵다. AI 인프라라는 큰 흐름 안에서도 실제 수혜 기업과 단순 테마기업은 구분해야 한다. 반도체, 데이터센터, 전력, ESS, 연료전지, 냉각, 통신 인프라 등 여러 산업이 동시에 언급되겠지만 결국 중요한 것은 고객사, 매출, 마진, 자금력, 실행력이다. 하반기에는 코스닥에서도 일정 부분 반등이 나타날 수 있으나 선별적 접근이 더욱 중요하다.

이번 방한이 남긴 결론은 명확하다. AI 시대의 경쟁은 더 이상 소프트웨어 모델만의 경쟁이 아니다. GPU를 확보하고 데이터를 처리하고 전력을 공급하고 열을 식히고 안정적으로 운영할 수 있는 국가와 기업만이 다음 단계로 갈 수 있다. 엔비디아가 한국을 다시 찾은 이유도 여기에 있다. 한국은 AI 인프라 전쟁에서 단순한 소비자가 아니라 중요한 설계자이자 실행자가 될 가능성을 갖고 있다.

젠슨 황의 방한은 단기적인 주가 이벤트로 끝날 일이 아니다. 이는 한국 산업이 다음 10년 동안 어떤 방향으로 자본을 배분할 것인가에 대한 질문을 던진 사건이다. 반도체에서 창출된 현금흐름이 데이터센터와 에너지 인프라로 재투자된다면 한국 증시의 주도 산업은 다시 한번 재편될 수 있다.

AI의 본질은 결국 계산능력이고, 계산능력의 본질은 전력과 인프라다. 지금 시장이 주목해야 할 곳도 바로 그 지점이다.

홍태화 기자