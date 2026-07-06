[헤럴드경제=홍승희 기자] 해외건설협회는 7일 해외건설협회 교육센터에서 ‘제4차 융복합 K-시티 플랫폼 설명회’를 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 설명회는 우즈베키스탄·카자흐스탄 등 중앙아시아와 베트남 등 동남아시아에서 추진 중인 도시개발 및 스마트시티 사업의 최신 동향을 공유하고, 국내 건설·엔지니어링 기업과 융복합 분야 기업 간 상호협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

설명회에는 건설·엔지니어링, 문화·예술, 정보기술(IT)·제조 등 다양한 분야의 국내 기업 100개사 이상이 참석할 예정이다. ▷K-시티 네트워크 전략적 활용방안(우즈베키스탄·카자흐스탄 중심) ▷카자흐스탄 알라타우 시티(중앙아시아 미래 스마트시티) ▷우즈베키스탄 프로젝트 사례(BFC 중심) ▷K-시티 베트남 달랏 리조트 개발사업(공동진출 기회) 등이 발표되고 시장별 구체적인 사업사례와 협력기회가 소개될 예정이다.

특히 이번 설명회는 시장과 사업의 전반적인 개요 소개에 중점을 뒀던 기존 설명회들과는 달리 실제로 진전되고 있는 프로젝트의 현황을 공유하고 우리 기업의 구체적인 참여·협력 방안을 논의한다는 점에서 차별화 된다. 발표 이후에는 질의응답과 참석자 간 네트워킹을 통해 프로젝트별 세부사항을 논의하고, 관심 기업 간 후속 협력 가능성을 모색할 계획이다.

협회 관계자는 “참여기업들이 이번 설명회를 통해 시장수요를 보다 깊이 이해하고 실질적인 협력기회를 발굴하는 유익한 자리가 되기를 기대한다”며 “앞으로도 공공기관·민간기업 간 연계를 더욱 강화해 융복합 K-시티 플랫폼이 우리 기업의 실질적인 해외진출 기반으로 자리매김할 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

해외건설협회는 지난해부터 융복합 K-시티 플랫폼 설명회를 통해 베트남, 쿠웨이트 등 주요 해외 도시개발·스마트시티 사업 정보를 공유해 왔으며, 앞으로도 주요 신흥시장과 전략국가를 대상으로 설명회와 네트워킹 행사를 지속 추진해 우리 기업의 해외 도시개발 및 융복합 사업 진출을 적극 지원해 나갈 계획이다.