[헤럴드경제=박연수 기자] 배스킨라빈스가 배달의민족 운영사 우아한형제들과 디지털 사업 경쟁력 강화를 위한 MOU(전략적 업무협약)를 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 디지털 채널 중심으로 빠르게 변화하는 소비 환경에 선제적으로 대응하기 위해 추진됐다. 두 기업은 상품 개발, 프로모션, 마케팅 캠페인 등 다양한 분야에서 중장기 협업 체계를 구축할 계획이다.

배스킨라빈스는 배달의민족 앱 ‘배민클럽’ 회원을 대상으로 정기적인 혜택을 제공한다. 현재 배달의민족 전용 패키지인 ‘사각사각팩’을 운영하고 있으며, 이달에는 배달의민족과 전국 오프라인 매장에서만 판매하는 단독 플레이버 ‘단짠팝팝 초코해변’을 출시할 예정이다. 한정판 굿즈 ‘먹을 복 담을 통’도 순차적으로 선보인다.

마케팅과 사회공헌 분야에서도 협력을 확대한다. 배스킨라빈스의 소비자 참여형 이벤트 ‘그래이맛 콘테스트’를 공동으로 진행하고, 우아한형제들의 사회공헌 프로그램 ‘배민방학도시락’에도 참여해 취약계층 아동 지원에 나설 계획이다.

배스킨라빈스 관계자는 “앞으로도 다양한 파트너십을 통해 디지털 커머스 경쟁력을 강화하고 브랜드 가치를 제고하겠다”고 말했다.