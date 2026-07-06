[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 금호타이어(대표이사 정일택)가 6일부터 여름 휴가철을 맞아 프리미엄 타이어 구매 고객을 대상으로 프리미엄 사은품을 제공하는 이벤트에 나선다.

금호타이어는 신제품 ‘크루젠(CRUGEN) GT Pro’와 마제스티 솔루스 EDGE를 비롯해 마제스티X 솔루스를 2개 이상 구매한 고객을 대상으로 GS칼텍스 X 이마트 결합 모바일 상품권(최대 6만원)을 오는 7월 31일까지 증정한다.

8월 31일까지 제품 구매 후기를 등록한 고객 중 선정을 통해 순금1돈, 에어팟 등 경품을 증정하며, 참가자 전원에게 커피 기프티콘을 제공한다. 행사에 관한 자세한 사항은 타이어프로 홈페이지 및 타이어프로플러스 어플을 통해 확인할 수 있다.

금호타이어 한국영업부문 김성 상무는 “프리미엄 타이어의 우수한 성능을 직접 경험하고 다양한 혜택도 함께 누릴 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다”며 “안전하고 즐거운 드라이빙을 위한 차별화된 제품과 서비스를 지속적으로 선보이며 고객 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.