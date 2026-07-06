신상&핫템 오픈런부터 다양한 기획전 ‘풍성’

[헤럴드경제=정찬수 기자] 아성다이소가 운영하는 다이소몰이 ‘2026 상반기 결산’ 행사를 진행한다고 6일 밝혔다.

행사는 상반기(1월 1일~6월 21일) 다이소몰 판매 데이터를 분석한 ‘다이소몰 상반기 리포트’를 통해 쇼핑 트렌드를 한눈에 볼 수 있도록 기획했다.

‘국민득템 TOP3’에는 ‘헬로 데일리 미용티슈 280매’, ‘유리거울세정티슈 25매’, ‘기름때 제거 인덕션 티슈 60매’가 선정됐다. ‘재입고 요청 TOP3’에는 ‘마미케어 바다포도 스킨팩 80매’, ‘HEAD 스포츠 러닝 조끼’, ‘폼타입 매직클리너 550㎖’가 이름을 올렸다.

신상품 중 판매량이 가장 높은 ‘상반기 신상 베스트’에는 ‘본셉 레티놀 더블브이핏겔마스크’가 선정됐다. ‘신상 천원템 TOP3’에는 ‘VT 리들샷 비 클리어 소프트 바디패드’, ‘디자인종이컵(184㎖·100개입)’, ‘줌바이정샘물 프렙스킨패드’가 포함됐다. ‘리뷰 인증템 TOP3’에는 ‘줌바이정샘물 메이크업 픽서 50㎖’, ‘동화 부채표 편안활 5포 5일분’, ‘휴대용 저소음 블루투스 키보드’가 각각 선정됐다.

행사 기간에는 신상품을 순차적으로 공개하는 ‘신상&핫템 오픈런’ 코너를 운영한다. 배송비 쿠폰 프로모션을 비롯해 ‘토이스토리’ 구매 고객 대상 경품 이벤트·‘프렙바이비레디’ 리뷰 이벤트도 준비했다.