국립암센터, 30년간 축적된 메타분석 결과 발표 미세먼지·벤젠 노출 시 소아 백혈병 위험 증가 확인

[헤럴드경제=이태형 기자] 교통 유발 대기오염에 지속해서 노출되면 소아암, 특히 소아 백혈병 위험이 커지는 것으로 나타났다.

국립암센터는 김병미 암예방사업부 박사가 참여한 국내외 공동 연구진이 메타분석을 통해 이 같은 내용을 확인했다고 6일 밝혔다.

보건복지부 국가암관리사업 연구개발사업(암생존자 돌봄 및 암예방 저감 기술 개발)의 지원을 받아 수행된 이번 연구는 이화여자대학교 의과대학 하은희(연구책임자)·유은선·Surabhi Shah 교수, 오종민 박사 연구진과 국립암센터 암예방사업부 김병미 박사, 미국 미네소타대학교, 보스턴칼리지 등 국내외 유수 기관이 함께 설립한 ‘한·미 소아·청소년암 컨소시엄(Childhood and Adolescent Cancer Consortium)’의 협력으로 수행됐다.

연구진은 1990년부터 2024년까지 발표된 관련 연구 1632편을 검토한 뒤 최종적으로 25개 연구를 선정해 체계적 문헌고찰과 메타분석을 수행했다.

분석 대상은 교통 관련 대기오염 주요 물질인 초미세먼지(PM2.5), 이산화질소(NO2), 벤젠(Benzene) 노출과 소아암 발생 간의 연관성이다.

분석 결과, 대기오염 물질 농도가 증가할수록 소아암 발병 위험도가 함께 높아지는 경향이 뚜렷하게 확인됐다.

초미세먼지(PM2.5) 농도가 10㎍/㎥ 증가할 때 소아 급성림프모구백혈병(ALL) 위험은 29%, 소아 안구암의 일종인 망막모세포종 위험은 68% 증가하는 것으로 나타났다.

또 벤젠 농도가 1㎍/㎥ 증가할 때마다 전체 소아 백혈병 위험은 12%, 급성골수성백혈병(AML) 위험은 22% 증가하는 것으로 분석됐다.

특히 연구진은 출생 전ㆍ후의 노출 시기를 구분해 비교 분석한 결과, 임신 중일 때보다 출생 후 영유아기에 교통 관련 대기오염 물질에 노출되는 것이 소아 백혈병 위험 증가와 더 밀접한 관련성을 보이는 경향을 확인했다.

소아암은 성인암과 달리 흡연, 음주, 식습관 등 후천적인 생활습관보다는 유전적 요인과 환경적 유해 물질 노출 간의 상호작용이 발병에 결정적인 영향을 미친다.

연구진은 대기오염 물질이 체내 유입 시 염증 반응을 촉진하고 산화 스트레스를 유발하며, 궁극적으로 어린아이들의 DNA 세포 손상을 일으켜 암으로 발전했을 가능성이 크다고 생물학적 메커니즘을 설명했다.

이번 연구는 지난 30여년간 축적된 전 세계 연구 자료를 종합한 메타분석을 통해 교통 관련 대기오염과 소아암 위험 증가 사이의 연관성을 확인한 대표적 근거를 제시했다는 점에서 의미가 크다.

또 신체 기능이 완전히 발달하지 않은 어린이나 임산부는 성인보다 오염물질 흡수율이 높고 취약한 만큼 이들을 보호하기 위한 맞춤형 환경보건 정책과 대기오염 저감 대책 마련이 필요함을 시사한다.

김병미 박사는 “이번 연구는 교통 관련 대기오염 노출이 소아 백혈병을 비롯한 특정 소아암 발병 위험을 높일 수 있음을 체계적으로 입증한 결과”라며 “미래 세대인 어린이 건강을 지키기 위해 대기오염 물질을 더욱 적극적으로 줄이는 정책적 노력과 후속 연구가 끊임없이 이어져야 한다”고 강조했다.

연구 결과는 환경보건 분야 국제학술지 ‘Environmental Research(IF 7.7)’에 게재됐다.