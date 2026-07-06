휴머노이드 제조 현장 적용 가능성 검증 총 상금 3000만원, 대상에 서울대 ROBI팀

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 국내 최초 휴머노이드 로봇 경진대회인 ‘2026 휴머노이드 챌린지’에 총 3000만원의 상금을 후원했다고 6일 밝혔다.

산업통상부가 주최하고 한국로봇산업진흥원과 한국로봇융합연구원이 공동 주관한 이번 대회는 지난 2일부터 이틀간 인천 송도컨벤시아에서 열렸다.

국내 휴머노이드 로봇 플랫폼을 보유한 전국 주요 대학·연구기관 12개팀이 참석해 실제 제조 공정을 구현한 환경에서 기술력을 겨뤘다. 대상은 서울대 ROBI팀이 차지했다.

KB금융은 세계 최대 인공지능(AI)·로봇공학 국제대회인 ‘로보컵 2026 인천’에 메인 후원사로 참여하는 등 미래 기술 분야 인재 양성과 혁신 기술 생태계 조성을 지속적으로 지원하고 있다.

KB금융 관계자는 “AI와 로보틱스 기술은 미래 산업의 경쟁력을 이끌 핵심 분야”라며 “앞으로도 미래 기술 인재가성장할 수 있는 기반을 마련하고 휴머노이드 로봇을 비롯한 국내 혁신 산업 생태계와 함께 성장하는 금융 파트너가 될 것”이라고 전했다.