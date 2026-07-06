기업 데이터 활용 신사업 기회 모색

[헤럴드경제=유혜림 기자] 한국평가데이터(KODATA)가 인공지능(AI)과 기업 데이터를 활용한 신사업 아이디어 발굴에 나선다. 기업 데이터를 활용한 비즈니스 분석 아이디어를 공모해 데이터 활용 저변을 넓히고 새로운 사업 기회를 모색하겠다는 취지다.

6일 KODATA는 한국빅데이터학회 산하 AI 빅데이터분석학회(B.D.A.I)와 공동으로 ‘AI·데이터 활용 아이디어 공모전’을 개최한다고 밝혔다. 이번 공모전 주제는 ‘기업 데이터를 활용한 비즈니스 인사이트 분석 아이디어’다.

참가자는 활용 데이터와 분석 방법론 등을 담은 제안서를 제출하면 된다. KODATA는 ▷특허·투자정보 등을 활용한 성장 가능성 높은 기업 발굴 ▷업종·휴폐업·부동산 정보 등을 활용한 창업 입지 분석 등을 예시 주제로 제시했다.

KODATA가 제공하는 데이터를 활용하는 참가자는 자료 보안을 위해 본사 1층 데이터 분석실인 ‘KO-DLab’에서 분석을 수행해야 한다. 이곳에서는 기업 사업현황과 재무제표를 비롯해 신용정보, 부동산 공시지가, 부가가치세 정보 등 다양한 데이터를 제공할 예정이다. KODATA는 기업 신용평가와 기업정보를 제공하는 국내 대표 기업 데이터 전문기관으로, 다양한 기업 데이터를 보유하고 있다.

AI와 데이터 분석에 관심 있는 사람이라면 누구나 개인 또는 4인 이하 팀 단위로 참가할 수 있다. 접수 기간은 이날부터 오는 17일까지며, AI 빅데이터분석학회(B.D.A.I) 홈페이지 또는 공모전 포스터 내 QR코드를 통해 신청하면 된다.

심사는 예선과 본선 등 두 단계로 진행된다. 예선은 이달 말까지 제출 서류를 평가해 본선 진출자를 선발하며, 본선은 8월 3일부터 21일까지 실제 데이터 분석 결과를 발표하는 방식으로 진행된다. 최종 결과는 8월 말 발표한다. 대상 1팀에는 상금 100만원, 최우수상과 우수상에는 각각 50만원, 30만원의 상금과 상장을 수여한다.

공모전 관련 세부 사항은 KODATA와 AI 빅데이터분석학회(B.D.A.I) 홈페이지에서 확인할 수 있다.