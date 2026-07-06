택시 타고 달아났으나 경찰 붙잡아

[헤럴드경제=한지숙 기자] 지하철 전동차 좌석 문제로 시비가 붙자 승객 2명을 폭행한 뒤 달아난 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

인천 서부경찰서는 폭행 혐의로 50대 남성 A 씨를 불구속 입건했다고 6일 밝혔다.

A씨는 지난달 18일 오후 10시 50분쯤 인천지하철 2호선 서구청역에 정차한 전동차 안에서 20대 여성 B 씨 등 승객 2명을 폭행한 혐의다.

A 씨는 자신이 앉으려고 염두에 둔 좌석에 앉지 못하게 되자 자신의 앞에 앉아있던 B 씨를 발로 1차례 때리고, 자신을 말리는 50대 남성 승객의 멱살을 잡은 것으로 조사됐다.

경찰과 역무원이 신고를 받고 출동했을 때 A 씨는 이미 역사를 벗어난 뒤 택시를 타고 도주한 상태였다.

그러나 경찰은 폐쇄회로(CC)TV와 승하차 기록 등을 분석해 신원을 특정했다.

경찰에 출석한 A씨는 “여성이 먼저 폭행했다”고 주장했으나, 수사 결과 사실이 아닌 것으로 확인됐다.

경찰은 A씨에 대한 보완 조사를 마치는 대로 검찰에 송치할 예정이다.