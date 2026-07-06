5만8810㎡, 지하 1층~지상 4층…50개월 공사 예정

[헤럴드경제=윤성현 기자] HJ중공업이 2572억원 규모의 부산 벡스코 제3전시장 건립사업을 수주했다.

HJ중공업 건설부문은 부산광역시 건설본부가 발주한 ‘부산 벡스코 제3전시장 건립사업’의 실시설계적격자로 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 입찰은 기술제안 점수 60%, 가격 점수 40%를 합산하는 가중치 기준 방식으로 진행됐다. 설계 점수가 수주 여부를 가르는 핵심 변수였다는 설명이다.

평가 결과 HJ중공업이 주간사로 참여한 컨소시엄은 기술 평가에서 경쟁사보다 앞선 점수를 받았다. 가격 점수를 합산한 최종 평가에서도 종합 1위를 차지하며 낙찰을 확정했다.

공사금액은 부가가치세를 포함해 2572억원이다. 공사기간은 착공일로부터 50개월이다.

벡스코 제3전시장 건립사업은 부산 해운대구 벡스코 제1전시장 앞 주차장 부지에 전시장을 추가로 짓는 대형 공공 프로젝트다. 연면적은 5만8810㎡이며, 지하 1층~지상 4층 규모로 조성된다.

최근 건설 경기 침체 속에서 나온 대형 공공 물량인 만큼 입찰 전부터 국내 대형·중견 건설사의 관심이 컸다.

HJ중공업은 올해 상반기에도 대형 공공공사 수주를 이어왔다. 서부산 행정복합타운 건립공사 637억원, 제천~영월 간 고속국도 제3공구 건설공사 1637억원 등을 확보한 데 이어 이번 벡스코 제3전시장 건립사업까지 수주했다.

현재 벡스코는 전시 가동률이 포화 기준인 60%를 넘어서며 전시장 확충 필요성이 커진 상황이다. 제3전시장이 완공되면 부산의 글로벌 전시·컨벤션 유치 경쟁력이 높아질 것으로 기대된다.

HJ중공업 컨소시엄은 우선시공분 시공과 함께 나머지 부분에 대한 실시설계를 진행한다. 부산시 건설본부와의 조율을 거쳐 올해 말 본격적인 착공에 들어갈 예정이다.

HJ중공업 관계자는 “그동안 축적해 온 최고 수준의 시공 기술력과 노하우를 바탕으로 부산을 대표할 최첨단·친환경 전시장을 안전하고 완벽하게 준공하겠다”고 말했다.