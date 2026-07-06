8월까지 ‘홍콩 서머 펀 캠페인’ 호텔 예약 시 반값 패키지 제공 모바일 플랫폼 연계 리워드도

[헤럴드경제=김명상 기자] 올여름 홍콩을 찾는 여행객은 주요 관광 명소 이용료와 쇼핑 비용을 최대 반값까지 절감할 수 있게 된다.

홍콩관광청은 여름 성수기를 맞아 도시 전역의 축제와 혜택을 연계한 ‘홍콩 서머 펀’ 캠페인을 전개한다. 이번 행사는 여름 시즌 동안 지속되며, 주요 쇼핑몰 할인 및 소비 보상 프로모션 등은 8월 31일까지 운영된다.

이번 캠페인의 일환으로 홍콩관광청은 트립닷컴 그룹과 공동 프로모션을 마련했다. 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴 또는 씨트립에서 1500홍콩달러 이상 결제해 홍콩 호텔을 예약하면 관광지 입장권 1개와 대중교통 이용권 1개를 최대 50% 할인 가격에 이용할 수 있는 ‘서머 겟어웨이 팩’ 쿠폰을 지급한다.

해당 쿠폰은 7월 14일부터 선착순으로 발급되며, 계정당 1회 제공된다. 한정 수량으로 운영돼 조기 종료될 수 있으며, 투숙 적용 기간은 7월 1일부터 9월 14일까지다.

이번 프로모션을 활용하면 홍콩 명소 이용료가 대폭 낮아진다. 선박 상품인 아쿠아루나 주간 항해 크루즈는 50%, 오후 8시 30분과 오후 9시 30분에 운항하는 야간 항해 크루즈는 30% 할인된다. 빅토리아 피크로 가는 피크트램의 우선 탑승 라인 이용 혜택도 최대 50% 깎아준다. 또한 스타페리 항해 크루즈의 오후 또는 석양 투어는 50%, 야경 투어는 30% 할인가에 판매한다.

이외에도 마담 투소 홍콩 입장권, 옹핑 360 스탠다드 케이블카 왕복권, 홍콩 디즈니랜드 리조트 조기 입장 패스 등은 최대 50% 할인되며, 공항고속철도, 빅버스 일일권 등 총 19개 관광지 입장권과 3개 교통 상품 혜택이 포함된다.

알리페이 등 모바일 결제 플랫폼과 연계한 리워드 프로모션도 8월 31일까지 이어진다. 방문객은 센트럴 마켓, ifc몰, K11, 타임스 스퀘어 등 홍콩 전역의 약 100개 참여 쇼핑몰에서 QR 코드를 스캔해 최대 500홍콩달러 또는 500위안 상당의 즉석 리워드를 무작위로 받을 수 있다.

대표적으로 코즈웨이베이 지역의 타임스 스퀘어에서는 당일 전자 결제로 500홍콩달러 이상 구매 시 500홍콩달러 쿠폰 팩을 증정한다. 피크타워의 새우 전문 레스토랑 부바 검프에서는 전자 결제 시 정가 메뉴를 15% 할인된 가격으로 제공한다. 해당 리워드는 알리페이HK, 알리페이, 알리페이플러스 결제가 가능한 가맹점에서 이용할 수 있다. 추가 혜택은 홍콩관광청 웹사이트를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.