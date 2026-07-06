도심형 물류센터 ‘MFC제주’ 오픈 당일배송 서비스 ‘오늘드림’ 확대

[헤럴드경제=김진 기자] CJ올리브영이 제주 애월읍에 1702㎡(약 515평) 규모의 도심형 물류센터 ‘MFC제주’를 열고, 당일 배송 서비스 ‘오늘드림’ 권역을 확대한다고 6일 밝혔다.

MFC제주를 통해 지역 내 온라인 주문의 90%를 오늘드림 서비스로 수행할 수 있게 됐다. MFC 재고 보관이 가능해지면서 취급 상품 수 역시 1만1000종으로 늘었다.

제주도민의 시간·비용 부담은 줄어들 전망이다. 그간 제주 지역 일반 배송은 평균 3일 이상 걸리고, 최소 주문 금액과 상관없이 2500원의 도서산간비가 추가로 부과됐다. 앞으로는 오후 4시 이전 오늘드림 주문 시 별도의 도서산간비 없이 당일 자정 전에 상품을 받을 수 있다.

이번 투자는 전국 어디서나 동일한 쇼핑 편의를 제공하기 위해 단행됐다. 2018년 올리브영이 업계 최초로 선보인 ‘오늘드림’은 지난해에만 전국적으로 2000만건을 배송했다. 제주 지역은 높은 수요에도 불구하고 물류 한계로 연간 이용 건수가 15만건에 머물렀다.

올리브영은 모바일 앱 내 ‘제주오늘드림’ 탭도 선보였다. 제주도민은 해당 탭을 통해 오늘드림 가능 상품과 제주 인기상품을 확인할 수 있다. 탭 신설을 기념해 할인쿠폰도 제공한다.

올리브영은 제주 지역 물류 인프라를 지속적으로 고도화하고, 취급 상품 수를 1만6000종까지 확대할 계획이다. 회사 관계자는 “앞으로도 지역 사회와 꾸준히 호흡하며 쇼핑 인프라 개선 등 비수도권에 대한 투자를 지속할 것”이라고 말했다.