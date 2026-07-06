[헤럴드경제=장윤우 기자] 개그맨 유재석이 19년 전 외상값을 갚으며 결혼식에 초대한 미담이 뒤늦게 알려졌다.

지난 5일 인스타툰 작가 A 씨는 “‘무한도전’ 출연하고 유재석 결혼식 간 썰”이라는 제목의 인스타툰을 공개했다. 인스타툰은 인스타그램에 연재되는 만화를 뜻한다.

A 씨는 2007년 방영된 MBC ‘무한도전’ 서울구경 특집을 언급하며 “이 서울 구경특집에 어느 슈퍼 사장님이 나오시는데 유재석님을 비롯한 제작진분들에게 아이스크림을 제공하신 이 슈퍼 사장님은 남자 친구의 아버지이시다”라고 밝혔다. 당시 유재석은 남산으로 가던 중 지갑이 없어 한 슈퍼에서 스태프들 몫까지의 아이스크림을 외상했다.

A 씨는 몇 년 전 남자 친구에게 이 이야기의 비하인드를 들었다고 전했다. A 씨의 남자 친구는 “저때 유재석 님이 아이스크림을 외상해서 나중에 유재석님 결혼식 갔다”고 말했다.

A 씨는 “알고 보니까 유재석 님이 나중에 외상값을 갚으러 오시면서 본인 결혼식에 남자 친구 가족을 초대한 거였다. 매니저 통해서 피자랑 케이크도 주셨다고 한다”고 밝혔다.

당시 방송에선 유재석이 서울구경 중 목말라하자 슈퍼 사장이 유재석을 비롯해 스태프들에게 아이스크림을 선사해 눈길을 끌었다. 유재석은 “지갑이 없어서 어쩌냐”라며 “정말 잘 먹겠습니다”라고 감사 인사를 전했다.

19년 만에 공개된 유재석의 미담에 누리꾼들은 “엄청난 우연의 인연이다”, “저 아이스크림 주신 분 기억난다”, “유퀴즈에 불러야 하는 거 아니냐” 등의 반응을 보였다.