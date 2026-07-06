제3자 추천 방식 선관위 특검 비판

[헤럴드경제=정석준 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 6일 개정 정보통신망법에 대해 “(이 대통령) 공소 취소를 앞두고 기존 레거시 언론은 물론 유튜버들 입까지 모두 틀어막겠다는 것”이라며 “국민의 눈을 가리고 귀를 막고 입까지 틀어막으면 끝은 바로 이재명 독재의 완성”이라고 강조했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “내일부터 개정 정보통신망법, 소위 ‘입틀막법’이 시행된다”며 “결국 모든 국민의 입을 틀어막고 말 것이고, 이재명 반대하는 댓글은 온라인에서 완전히 사라질 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “정부가 아무렇게나 가짜뉴스 딱지만 붙이면 과징금이 최대 10억원”이라며 “그동안 이재명 정부가 해왔던 행태를 보면 마음대로 가짜뉴스 딱지를 붙이는 것은 일도 아니다”라고 언급했다.

이날 장 대표를 비롯한 최고위원들은 검정 마스크를 쓰고 회의장에 입장한 뒤 “이 법의 부당함을 알리기 위한 것”이라고 설명했다. 장 대표는 “국민의힘은 정보통신망법을 다시 개정해 국민의 자유를 지키고 올바른 검찰개혁안을 추진해 국민을 보호하겠다”고 말했다.

더불어민주당이 제3자 추천 방식의 특검법 발의를 예고한 것에 대해서는 “선관위를 이 지경으로 만든 게 민주당이다. 국민이 바라는 특검은 야당 추천, 수사 범위 무제한”이라며 “그래야 국민이 수사 결과를 믿을 수 있다. 즉각 제대로 된 ‘국민 특검’을 수용하라”고 했다.

이어 “(여당이) 민주당 특검 추천 배제가 궤변이라고 하는데 그동안 국민의힘 배제 특검을 수없이 밀어붙였던 것을 기억 못하는 건가”라고 반문하며 “민주당이 ‘침대 특검’으로 버틴다면 결국 정권 몰락 속도만 높아질 것”이라고 덧붙였다.

정점식 국민의힘 원내대표도 “민주당은 특검 추천권에서 민주당을 배제해야 한다는 야당의 당연한 요구를 궤변, 어불성설이라고 주장한다”며 야당 추천 특검 수용을 촉구했다.

정 원내대표는 “특검의 수사 대상에는 선관위뿐 아니라 선거 지원 업무를 소관하는 행정안전부가 포함될 수밖에 없고, 특검 수사대상 1호는 ‘대통령의 밥 친구’ 위철환 중앙선관위원장 직무대행”이라며 “이해당사자 배제 원칙에 따라 민주당의 특검 추천권은 당연히 배제돼야 한다”고 주장했다.