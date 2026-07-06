시리즈A에 엑스플로인베스트먼트·포스코기술투자·나우IB 참여 GS건설과 건설현장 자동화 로봇 공동 개발 협력 구체화 농업서 검증한 자율주행 기술, 건설·제조·물류 현장으로 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 대동그룹의 AI 로봇 계열사 대동로보틱스가 GS건설과 포스코홀딩스 계열 기업형 벤처캐피탈(CVC) 등에서 50억원 규모의 투자를 유치했다. 농업 현장을 중심으로 쌓아온 자율주행·공간인지 기술을 건설과 제조·물류 현장으로 넓히기 위한 전략적 자금이다.

대동로보틱스는 시리즈A 투자에 GS건설 계열 엑스플로인베스트먼트, 포스코홀딩스 계열 포스코기술투자, 나우아이비캐피탈 등 3개사가 참여했다고 6일 밝혔다. 투자 규모는 총 50억원이다.

이번 투자는 재무적 투자 성격을 넘어 산업 현장 적용을 염두에 둔 전략적 협력에 무게가 실린다. 대동로보틱스는 농업용 자율주행 운반로봇을 시작으로 예초·방제 등 농업용 로봇 라인업을 확대해왔다. 앞으로는 건설, 제조, 물류 등 비정형 작업 환경으로 사업 영역을 넓히겠다는 구상이다.

GS건설 계열 엑스플로인베스트먼트의 참여는 건설 현장 자동화 로봇 개발과 맞물려 있다. 대동로보틱스는 지난 6월 GS건설과 ‘건설현장 자동화 및 스마트 건설 기술 협력’을 위한 업무협약을 맺었다. 이번 투자를 계기로 건설 현장에 적용할 수 있는 로봇 협력 과제를 구체화할 계획이다.

포스코기술투자는 제조·물류 현장으로의 확장 가능성에 주목했다. 대동로보틱스는 공장 내부와 외부 작업 공간을 로봇이 스스로 오갈 수 있는 ‘실내외 복합 자율주행’ 기술을 고도화하고 있다. 회사는 해당 기술을 대규모 제조 현장의 물류 자동화와 연계할 수 있는 협력 과제로 발전시킨다는 방침이다.

건설·제조 현장은 로봇 기업들이 사업화를 시도하는 대표적인 비정형 산업 현장으로 꼽힌다. 물류창고처럼 동선과 작업 조건이 비교적 표준화된 공간과 달리, 건설 현장과 농업 현장은 지형·장애물·작업 조건이 수시로 바뀐다. 이 때문에 자율주행, 장애물 인식, 원격 관제, 오프로드 주행 성능을 함께 확보해야 실제 현장 적용이 가능하다.

대동로보틱스는 이번 투자금을 AI 필드로봇 사업 고도화와 신규 로봇 양산, 산업 현장 실증 확대에 투입한다. 농업 현장에서 검증한 자율주행·공간인지·관제 기술을 기반으로 예초·방제 등 농업용 로봇 라인업을 넓히고, 건설·제조·물류 현장용 로봇으로 적용 범위를 확대한다.

중장기적으로는 서비스형 로봇(RaaS) 플랫폼 사업으로 고도화한다는 계획도 세웠다. 현장에서 수집되는 자율주행, 관제, 운용 데이터를 활용해 반복적인 서비스 매출을 만드는 구조다. 대동로보틱스는 이를 통해 로봇 제조기업에서 AI 필드로봇 플랫폼 기업으로 사업 모델을 확장하겠다는 목표다.

대동로보틱스는 2024년 10월 설립된 대동그룹의 AI 필드로봇 전문기업이다. 실내외 복합 자율주행, 비전 AI 기반 비정형 환경 인지, 오프로드 주행 플랫폼 등을 핵심 기술로 내세우고 있다. 국내 최초 농업용 자율주행 운반로봇 인증을 획득하며 농업 로봇 사업화 기반도 마련했다.

강성철 대동로보틱스 대표는 “실환경에서 검증된 오프로드 자율주행 플랫폼을 기반으로 한 AI 필드로봇으로 농업·건설·제조 현장의 위험하고 반복적인 작업을 대신해 안전한 작업장을 만드는 데 기여하겠다”며 “피지컬 AI부터 로봇 하드웨어 설계, 개발, 실증, 제조·양산까지 대동그룹이 보유한 로봇 풀스택 역량을 활용해 로봇 사업화 속도를 높이겠다”고 말했다.