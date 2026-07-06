[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 ‘리센느’ 멤버 원이의 사투리 말투를 둘러싸고 ‘일베식 표현’ 논란이 제기된 가운데 정치권에 이어 경상도 출신 개그맨 김시덕까지 해명에 나섰다.

5일 김시덕은 자신의 SNS에 “세상이 와이리 ‘무섭노?’ 경상도에서 나고 자라 아무 생각 없이 사투리를 쓰면서 살다가 경상도 사투리로 돈을 벌기 시작하며 정말 많은 방언 관련 자료들과 책들을 찾아봤다”며 장문의 글을 남겼다.

울산 출신 김시덕은 과거 KBS2 ‘개그콘서트’의 인기 코너 ‘박준형의 생활사투리’에서 경상도 사투리 연기로 큰 사랑을 받은 바 있다.

김시덕은 “리센느 원이님이 썼던 ‘무섭노’는 의문형 종결어미가 맞다. 언제부터 ‘-노’라는 사투리를 쓰면 일베로 몰아가는 분들이 있어서 ‘머라노’ ‘와이카노’ ‘일베 아이다’라고 대꾸했었다”고 밝혔다.

이어 “경상도 사투리 역시 깊게 알아보면 ‘있어요? 없어요?’를 예를 들어 경북은 ‘있니껴? 없니껴?’, 경남은 ‘있으예? 없으예?’다. 더 깊게 알아보면 부울대(부산·울산·대구) 같은 광역시 사투리에서도 다르고 더 깊게 들어가면 마창진(마산·창원·진해) 소도시 사투리도 서로 다른 점이 있고 심지어 할매 할배들이 쓰시던 사투리와 요즘 세대들이 쓰는 사투리가 또 다르다”고 설명했다.

그러면서 “억양만 남고 단어들이 잊히며 종결어미까지 희미해지고 있는데 사투리 역시 우리나라의 소중한 문화 자산이라 생각한다”고 이야기했다.

김시덕은 “요즘 세대 가수가 50~60대 사투리를 쓰고 있어 그보다 젊은 사람이 그런 사투리는 ‘일베다’라고 프레임을 씌우는 거는 ‘영~ 파이다!’”라고 소신을 전했다.

앞서 최근 원이의 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’에는 ‘미나미의 본모습’이라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 원이는 같은 그룹 멤버 미나미의 집을 둘러보던 중 PD가 “무섭노”라고 말하자 “무섭노. 조명부터 무서운데”라고 맞장구쳤다.

이후 해당 표현을 지적하는 글이 온라인상에 올라오면서 논란이 확산됐다. ‘노’로 끝나는 말투를 두고 일베식 혐오 표현이라는 주장과 경상도 사투리라는 반박이 이어지고 있는 상태다.

해당 논란에는 정치권도 가세했다. 조국 전 조국혁신당 대표는 SNS에 “나의 관찰로는 일베는 표준말 뒤에 기계적으로 ‘노’를 붙여 사용한다”며 “영남말 질문 문장에서 ‘나’와 ‘노’는 구별되어 사용된다”고 밝혔다.

그러자 이준석 개혁신당 대표는 “말끝 하나로 사상을 검증하려고 한다”며 “언어학자들이 동남방언에서 ‘노’는 의문뿐 아니라 감탄과 독백에도 두루 쓰이는 어미라고 설명해도 낙인찍기는 멈추지 않는다”고 비판했다.