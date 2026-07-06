[헤럴드경제=최원혁 기자] 2026 북중미 월드컵에서 브라질이 일본을 꺾은 뒤 한 브라질 인플루언서가 인종차별적 제스처를 취해 논란이다.

6일 서경덕 성신여대 교수는 SNS를 통해 “많은 누리꾼에게 제보받았다”며 “확인해 보니 중국 매체 ‘후푸닷컴’ 등에서도 소개가 됐다”고 밝혔다.

브라질 인플루언서 ‘brenndamaral’은 브라질과 일본의 북중미 월드컵 32강 경기가 끝난 뒤 자신의 SNS 스토리에 지인들과 함께 아시아인을 조롱하는 ‘눈 찢기’ 제스처를 게시했다.

서 교수는 “손가락으로 눈을 찢는 행위는 아시아인을 비하할 때 사용돼 온 대표적인 인종차별 행위로 지적돼 왔다”고 했다.

하지만 논란이 일자 해당 인플루언서는 SNS 계정의 이름을 변경한 뒤 계정을 비공개로 전환한 것으로 전해졌다.

앞서 지난달 12일 대한민국과 체코의 북중미 월드컵 예선 1차전 경기장에서 한국인 유튜버가 멕시코 축구팬으로부터 인종차별을 당한 사실이 알려져 큰 논란이 된 바 있다.

이에 대해 많은 외신에서 보도가 되고 가해자 신원이 밝혀지자 자신의 SNS를 통해 급히 사과문을 올리기도 했다.

서 교수는 “이번 브라질 인플루언서도 반드시 공개적인 사과를 해야 할 것”이라며 “다시는 이런 일이 재발하지 않도록 전 세계 축구팬들이 주의를 기울어야 한다”고 강조했다.