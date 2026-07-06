카니 총리, 6일(현지시간) 핼리팩스 해군기지서 발표 전망 잠수함 최대 12척 도입 대형 사업 한화오션, 나토 장벽 뚫을지 주목

[헤럴드경제=고은결 기자] 최대 60조원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 사업(CPSP) 우선협상대상자가 오는 7일(한국시간) 발표될 전망이다. 만약 한국 기업이 수주할 시, 건국 이래 최대 단일 방산 수출 역사가 된다.

캐나다 유력 일간지 글로브앤드메일은 5일(현지시간) 복수의 정부 소식통을 인용해 마크 카니 캐나다 총리가 6일 한국과 독일 중 어느나라가 CPSP 사업 계약을 따냈는지 공식 발표할 예정이라고 보도했다. 한국 시간으로는 7일 새벽이 예상된다.

캐나다 총리실이 홈페이지에 게시한 카니 총리의 6일(현지시간) 일정에 따르면 카니 총리는 이날 오후 4시 50분 캐나다 노바스코샤주 핼리팩스에 있는 해군 기지에 도착, 오후 5시 10분(한국시간 7일 오전 5시 10분)에 ‘더 안전하고, 회복력 있고, 번영하는 국가로 만들기 위한 새로운 방안(new measures to make Canada more secure, resilient, and prosperous)’을 발표할 예정이다. 카니 총리는 이 자리에서 잠수함 프로젝트의 우선협상대상자를 공개할 것으로 보인다.

글로브앤드메일은 이번 발표가 실제 최종 계약서 서명에 앞서 우선협상대상자를 지정하는 단계로 향후 세부 조건 협상에는 몇 년이 걸릴 수 있다고 전했다. 카니 총리는 이번 발표 직후 북대서양조약기구(NATO) 정상회의가 열리는 튀르키예로 출국할 예정이다.

CPSP는 노후한 빅토리아급 잠수함을 대체하기 위해 디젤 잠수함 최대 12척을 도입하는 대형 사업이다. 잠수함 건조 비용과 도입 후 30년간 유지·보수·운영(MRO) 비용까지 포함하면 사업 규모는 총 60조원에 달할 것으로 추산된다.

한화오션은 캐나다 측에 도산안창호급(KSS-III 배치-I)보다 성능이 향상된 3600톤 장영실급(KSS-III 배치-II) 잠수함 모델을 제안했다. 아울러 캐나다 해군의 전력 공백을 막기 위해 2032년까지 첫 잠수함을 인도하고, 2035년까지 4척을 조기 납품한다는 일정을 제시했다. 이에 맞서는 독일 TKMS는 노르웨이와 공동 개발 중인 2800톤급 ‘212CD’ 모델을 내세웠다.

업계에서는 성능 면에서는 수직발사관 기본 장착 등 한국 잠수함이 더 앞서는 것으로 보고 있다. 그러나 독일은 나토 동맹의 결속력을 강력한 무기로 내세우고 있다. 캐나다가 독일을 선택할 경우 기존 유럽 동맹국들과 훈련·물류·부품 공급망을 원활히 공유할 수 있단 점 등에서다. 만약 한국이 선정될 경우 캐나다가 주요 무기체계를 비서방권 업체에서 처음 도입하는 사례가 된다.