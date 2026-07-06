“대한민국 암 연구 및 치료 수준 세계 최고 반열”

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 대장항문분야에서 국내는 물론 세계적인 명의로 손꼽히는 이우용 삼성서울병원 대장항문외과 교수가 대한암학회 신임 이사장에 지난 1일 취임했다. 임기는 2028년 6월까지 2년이다.

대한암학회는 대한암연구회를 모체로, 1974년 창립해 암 관련 국내 최대 규모의 학회로 꼽힌다. 기초와 임상 등을 두루 아우르며 회원만 2400여명에 달한다. 이우용 신임 이사장은 대장항문질환 분야에서 손꼽히는 명의로, 1988년 서울의대를 졸업하고 1999년부터 삼성서울병원 대장항문외과 교수로 재직 중이다. 삼성서울병원 대장암센터장, 외과 과장, 기획실장, 건강의학본부장, 암병원장 등 주요 보직을 두루 거쳤다. 2026년 1월부터 성균관대학교 의무부총장을 맡고 있다.

이 신임 이사장은 국내 의학계 발전에 최선두에서 활발한 활동을 하고있다. 앞서 대한대장항문학회와 대한외과학회의 회장과 이사장을 역임한 바 있으며 대한종양외과학회 이사장을 맡은 적이 있어 주요 학회 이사장만 이번이 4번째다. 특히 지난 24년 세계대장항문학회 회장 자리에 올라 현재도 우리나라 의사들의 글로벌 경쟁력을 높이는 데 힘쓰고 있다.

세계대장항문학회는 대장항문 질환을 치료하는 81개국 449명의 대학병원 의료진이 참여하는 이 분야 대표 학술단체로, 이우용 이사장이 당시 학회 회장에 선출됐던 일은 미국이나 유럽 출신 의사가 주류인 국제 학회에서 한국 의료가 세계 무대의 한 가운데 자리 잡은 상징적인 사건으로 꼽힌다.

이 신임 이사장은 이러한 공로를 인정받아 지난 2025년 제18회 암 예방의 날 기념식에서 홍조 근정훈장을 받기도 했다. 이우용 이사장은 “대한민국 암 연구 및 치료 수준은 이미 세계 최고 반열에 올랐다며 “더 건강한 세상을 만들고자 한 모든 사람들의 염원을 모아 더 큰 꿈을 향해 나아가겠다”고 전했다.