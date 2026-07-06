‘디플랜360’ 새 수장 임명 애플·GM·야후 등 글로벌 기업 경력 25년 보유 디지털 마케팅 전문가로 사업 고도화 기대

[헤럴드경제=박지영 기자] 현대자동차그룹 계열 광고대행사인 이노션이 디지털 마케팅 전문 자회사 ‘디플랜360’의 신임 대표이사로 이일섭 전 애플코리아 디렉터를 선임했다고 6일 밝혔다.

이 신임 대표는 25년 이상 국내외 주요 기업에서 마케팅과 광고 사업을 이끌어온 디지털 마케팅 전문가다. 브랜드 전략과 퍼포먼스 마케팅, 애드테크(AD-Tech) 분야에서 다양한 경험을 쌓았으며, 데이터 기반 마케팅 역량을 바탕으로 디플랜360의 사업 경쟁력 강화와 신규 성장 기회 발굴을 이끌 것으로 기대된다.

이 대표는 애플코리아에서 서치 애드(Search Ads) 사업을 총괄하며 국내 광고 비즈니스 론칭과 성장을 주도했다. 또 GM코리아에서는 최고마케팅책임자(CMO)를 맡아 대규모 브랜드 캠페인과 디지털 전환을 추진했다.

이외에도 와이더플래닛과 이엠넷, 야후 오버츄어 등에서 광고 플랫폼 사업과 퍼포먼스 마케팅, 세일즈 조직 운영 등을 담당하며 디지털 광고 시장 전반에 대한 전문성을 쌓아왔다.

디플랜360은 2023년 이노션이 미디어 마케팅 서비스 강화를 위해 인수한 디지털 마케팅 전문 기업이다. 국내 주요 방송사를 비롯해 네이버와 카카오, 구글 등 온라인 매체사의 광고 판매를 대행하는 미디어랩이다. 이노션은 이번 인사를 계기로 디플랜360의 사업 경쟁력을 한층 강화하고, 미디어·데이터·AI를 중심으로 한 신규 성장 기회 발굴에 속도를 낼 것으로 기대하고 있다.

이노션 관계자는 “이일섭 대표는 글로벌 기업과 디지털 광고 업계에서 축적한 경험을 바탕으로 디플랜360의 경쟁력을 높일 적임자”라며 “데이터 기반 전략과 실행력을 통해 회사의 성장을 한 단계 끌어올릴 것으로 기대한다”고 말했다.

이일섭 대표는 “디플랜360이 보유한 미디어와 데이터 역량을 기반으로 고객 가치와 사업 성과를 동시에 창출하는 조직으로 발전시키겠다”며 “이노션의 글로벌 네트워크와 시너지를 확대하고 AI 기반 신규 성장 기회 발굴에도 집중하겠다”고 밝혔다.