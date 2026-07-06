7월31일까지 에이스침대몰 등 온라인 쇼핑몰서 진행 1·2인용 침대 10종 대상 할인·사은 혜택 마련 매트리스 등급별 백화점 상품권·차렵이불 세트 증정

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에이스침대는 여름 침실 인테리어 수요를 겨냥해 온라인몰 기획전 ‘여름이 왔썸머’를 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 기획전은 오는 31일까지 에이스침대몰을 비롯한 국내 온라인 쇼핑몰에서 열린다. 행사 대상은 1인용 침대 5종과 2인용 침대 5종 등 총 10종이다. 에이스침대는 여름철 침실 분위기 전환을 원하는 고객을 대상으로 행사 제품 할인 쿠폰과 사은 혜택을 제공한다.

1인용 침대 제품으로는 호텔형 디자인의 ‘노벨라’, 부드러운 분위기의 ‘파보라’, 공간 활용성을 강조한 ‘BMA1086’, 날개형 파티션 구조의 모듈형 프레임 ‘BMA1169’, 수공예적 감성을 적용한 ‘에리카’ 등이 포함됐다.

2인용 침대 제품은 템바보드와 LED 조명을 적용한 ‘루체-III’, 벽체 인테리어 효과를 강조한 ‘아르코’, 따뜻한 감성의 ‘플로라’, 모던한 디자인의 ‘BMA1148’, 패턴 디자인을 적용한 ‘BMA1164’ 등으로 구성됐다.

사은 혜택도 마련됐다. 행사 기간 1인용 베스트 침대 5종과 함께 CA II 등급 이상 매트리스를 구매하면 백화점 상품권 2만원권을 받을 수 있다. 2인용 베스트 침대 5종과 HT-L 등급 이상 매트리스를 함께 구매하면 SESA 차렵이불 세트가 제공된다.

가구업계에서는 여름철 침구와 침실 가구 교체 수요를 겨냥한 온라인 기획전이 이어지고 있다. 침대 제품은 오프라인 체험 구매 비중이 높지만, 최근에는 공식몰과 온라인 쇼핑몰을 통한 가격 비교와 사은 혜택 확인 수요도 함께 커지는 추세다.

에이스침대 관계자는 “무더위와 열대야로 잠 못 이루기 쉬운 여름철 고객들이 쾌적하고 시원한 침실 분위기를 연출할 수 있도록 이번 온라인 기획전을 마련했다”며 “에이스침대 제품을 혜택과 함께 만나보길 바란다”고 말했다.