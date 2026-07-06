“코스피가 카지노로 전락, 정책적으로 완전 실패” “금융위원장·금감원장 책임 물어 파면해야”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 안철수 국민의힘 의원은 삼성전자·SK하이닉스를 기초자산으로 한 이른바 ‘삼전닉스 레버리지 ETF’를 두고 “정책적으로 완전히 실패했다”며 상장폐지를 포함한 강력한 교정 방안을 검토해야 한다고 주장했다.

안 의원은 6일 자신의 페이스북에 “코스피가 카지노로 전락했다”며 “삼전닉스 레버리지 ETF에 몰린 212조원의 자금이 주가 변동성을 증폭시키고 있기 때문”이라면서 이같이 밝혔다.

그는 “현재 코스피는 시가총액의 60%를 삼성전자와 하이닉스 2개 기업이 차지하는 가분수 구조”라며 “여기에 레버리지를 걸어버리니 일일 리밸런싱 및 차익 시도로 시장이 휘청이고, 코스피 공포지수는 90.8로 역대급으로 치솟았다”고 주장했다.

이어 “애초 목표였던 해외 투자자금의 국내 환류와 환율 방어 효과도 미미하다”며 “홍콩 증시의 삼전닉스 레버리지 투자금 11조원 가운데 한국 유입은 5000억원에 불과하고, 환율은 이제 1550원대를 넘나들고 있다”고 했다.

또 “레버리지 특유의 ‘음의 복리효과’로 투자자 자산 또한 증발하고 있다”며 “출시된 14개 삼전닉스 레버리지 모두 한 달간 마이너스 수익률을 보였고, 최대 35.9%의 손실을 입혔다”고 지적했다.

안 의원은 “삼전닉스 레버리지는 정책적으로 완전히 실패했다. 하루에 수조원씩 기업의 가치와 국민의 재산을 갉아먹고 있다”며 “증시 정상화를 위해 상장폐지를 포함한 강력한 교정 방안이 필요하다”고 강조했다.

그러면서 “단일종목 레버리지는 불허하고, 상관계수 0.7에 묶인 액티브 ETF에 규제를 완화하는 게 더 합리적”이라고 제안했다.

안 의원은 이재명 대통령을 향해서도 “금융위원장과 금융감독원장에게 책임을 물어 파면해야 한다”며 “투자자는 하루하루 녹아내리는 주식창에 전전긍긍하는데, 두 수장은 전망도, 대응도, 대책 마련도 모두 실패했다. 무책임한 공직자가 자리만 보전하며 눈치만 보는 꼴을 왜 관람만 하고 있느냐”고 비판했다.

이어 “지금의 ‘롤러코스피’ 추세가 지속된다면 우리 증시는 글로벌 시장에서 예측 불가능한 잡주로 취급받을 것”이라며 “시간이 얼마 남지 않았다”고 덧붙였다.