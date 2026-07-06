전국 9개 권역으로 심사 확대 보안계획·출입통제 등 국제기준 점검 전문인력 27명 확보, 심사 시스템 개선 추진

[헤럴드경제=김선국 기자] 한국해양교통안전공단(KOMSA)이 해양수산부와 체결한 민간운영 항만시설 보안심사 대행협정 시행 1년 만에 전국 9개 권역 65개 항만시설에 대한 보안심사를 완료했다.

공단은 내년 5월 전국 약 190개 민간운영 항만시설에 대한 단독 보안심사 수행에 대비해 심사체계 고도화에 나선다고 6일 밝혔다.

공단은 지난해 7월 ‘국제항해선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률’에 따라 민간운영 항만시설 보안심사 대행기관으로 지정됐다. 이후 평택·대산·군산·동해 등 4개 권역 14개 항만시설에서 보안심사를 시작했으며, 올해는 인천·목포·포항·여수·마산을 포함한 전국 9개 권역으로 대상을 넓혔다. 현재까지 전체 심사 대상 120개소 가운데 65개 항만시설에 대한 심사를 마쳤다.

항만시설 보안심사는 국제항만시설보안규칙(ISPS)에 따라 항만이 테러와 밀수, 불법 침입, 폭발물 반입 등 각종 보안 위협에 대응할 수 있도록 보안계획 이행 여부와 출입통제 체계, 보안장비 운영 상태, 보안 교육·훈련 실시 여부 등을 종합적으로 점검하는 절차다. 공단은 심사를 통해 개선이 필요한 사항을 발굴하고 시설 운영기관의 시정·개선 조치를 지원해 잠재적 보안위험을 사전에 해소할 수 있도록 지원하고 있다.

공단은 전국 단위 보안심사 수행을 위해 전문인력 27명을 확보했다. 내년 5월 전국 약 190개 민간운영 항만시설에 대한 단독 보안심사 수행에 대비해 보안심사 시스템 개선도 추진하고 있다. 이를 통해 업무 효율성과 심사 품질을 높이고 전국 단위 보안심사를 안정적으로 수행할 기반을 마련한다는 계획이다.

아울러 축적된 심사 경험과 현장 노하우를 바탕으로 항만보안 교육기관 지정과 관련 제도 개선을 추진할 방침이다.

안영철 한국해양교통안전공단 이사장은 “지난 1년간 전국 단위 항만시설 보안심사 수행체계를 구축하고 심사 전문성을 확보하는 데 집중해 왔다”며 “앞으로도 공공성과 전문성을 바탕으로 객관적이고 실효성 있는 보안심사를 수행해 국민이 신뢰할 수 있는 항만보안 관리체계 확립에 기여하겠다”고 말했다.