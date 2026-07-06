누수·단열 취약 20년 노후 주택 새단장 창호·바닥재·벽지 지원…한달간 진행 그룹홈 5곳 개선…주거복지 공헌 확대

[헤럴드경제=부애리 기자] LX하우시스가 충북 청주시 오송읍에 위치한 그룹홈(공동생활가정) ‘해오름집’의 노후 시설 개보수를 완료했다고 6일 밝혔다.

LX하우시스는 3일 해오름집에서 노학만 LX하우시스 품질·제조혁신담당 이사, 조윤경 한국해비타트 본부장, 박종선 해오름집 시설장 등이 참석한 가운데 리모델링 완공식을 개최했다.

그룹홈은 보호가 필요한 아동·청소년이 추후 자립하도록 돕기 위해 지원하는 소규모 아동보호시설로 아파트나 다가구 주택에서 운영되고 있다. 전국 약 500곳이 있으며 상당수가 노후화돼 시설 개선이 필요한 상황이다.

LX하우시스는 이러한 주거환경 개선 필요성에 주목해 2024년부터 한국해비타트, 한국아동청소년그룹홈협의회와 함께 노후 그룹홈 개보수 지원 사업을 이어오고 있다.

이번에 개보수를 마친 해오름집은 8명의 아동·청소년이 생활하는 약 264㎡(80평) 규모의 단독주택이다. 준공 후 약 20년이 지나 누수로 벽과 바닥이 훼손됐고, 노후 창호로 단열 성능이 떨어져 여름철과 겨울철 생활 여건이 열악한 상태였다.

LX하우시스는 지난 6월부터 약 한 달간 고단열 창호 ‘뷰프레임’을 비롯해 바닥재와 벽지 등을 지원하며 전면 개보수를 진행했다. 이를 통해 ‘해오름집’은 단열 성능과 실내 환경이 개선돼 안전하고 쾌적한 생활 공간으로 탈바꿈했다.

노학만 LX하우시스 품질·제조혁신담당 이사는 “앞으로도 미래 세대인 아동·청소년이 보다 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

박종선 해오름집 시설장은 “외풍이 심하고 벽지와 바닥재가 크게 손상돼 아이들이 불편을 겪었는데 이번 개보수를 통해 사계절 내내 보다 안전하고 아늑한 공간에서 생활할 수 있게 됐다”고 말했다.

한편 LX하우시스는 지난해 그룹홈 주거환경 개선 사업을 시작한 이후 이번까지 총 5개 시설의 개보수를 완료했다. 이와 함께 2010년부터는 인테리어 사업 역량을 활용한 ‘행복한 공간 만들기’ 활동을 통해 지역아동센터와 청소년 보호시설의 주거환경 개선 사회공헌 활동도 지속하고 있다.