노동부·사회적기업진흥원, 13일까지 참여자 모집…직무교육·현직자 멘토링 제공

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 사회적기업 현장에서 직무 경험을 쌓을 청년 500여 명을 모집한다. 최대 12주간 사회적기업에서 근무하며 월 170만원의 참여수당을 받고, 직무교육과 현직자 멘토링도 함께 제공한다.

고용노동부와 한국사회적기업진흥원은 ‘2026년 사회적가치형 청년 일경험 지원사업’에 참여할 청년을 오는 13일까지 모집한다고 6일 밝혔다. 앞서 일경험을 제공할 우수 (예비)사회적기업 선정을 마친 데 이어 청년 모집에 본격 착수한 것이다.

사업 대상은 만 15세 이상 34세 이하 미취업 청년이다. 참여자는 자신의 적성과 진로에 맞는 사회적기업에서 8~12주 동안 실제 업무를 수행하며 직무 역량을 쌓게 된다.

모집 분야는 ▷홍보·마케팅·콘텐츠 제작 ▷디지털 IT·데이터 ▷상담·교육·사회서비스 ▷문화예술·공연·행사 ▷기술·안전·환경·에너지 ▷사무행정·경영지원 등이다. 청년들의 직무 선호를 반영해 맞춤형으로 기업과 연결할 계획이다.

참여 청년에게는 일경험 시작 전 15시간 이상의 직무교육이 제공되며, 이후 주 30시간 근무하면서 월 170만원의 참여지원금을 받는다. 또 기업 내 현직자가 전담 멘토로 참여해 실무 노하우를 전수하고 현장 적응을 지원한다.

사업 종료 후에는 성과공유회를 열어 우수 참여자를 시상하고 참여 확인서를 발급한다. 확인서는 향후 취업 과정에서 직무 포트폴리오와 경력 증빙 자료로 활용할 수 있도록 할 예정이다.

참여를 희망하는 청년은 잡코리아를 통해 신청할 수 있다.

정승국 한국사회적기업진흥원장은 “사회문제 해결에 앞장서는 사회적기업 현장에서의 생생한 일경험은 청년들의 취업 경쟁력을 높이는 차별화된 자산이 될 것”이라며 “역량 있는 청년과 사회적기업이 함께 성장하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.