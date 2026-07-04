[헤럴드경제=김성훈 기자] 4일 제1231회 로또복권 추첨에서 ‘4, 13, 14, 18, 31, 38’이 1등 당첨번호로 뽑혔다. 2등 보너스 번호는 ‘15’이다.

1등 당첨자는 17명으로 16억5299만원씩 받는다. 2등은 92명으로 각 5091만원씩을, 3등은 3329명으로 141만원씩을 받는다.