[헤럴드경제=김성훈 기자] 4일 제1231회 로또복권 추첨에서 ‘4, 13, 14, 18, 31, 38’이 1등 당첨번호로 뽑혔다. 2등 보너스 번호는 ‘15’이다.
1등 당첨자는 17명으로 16억5299만원씩 받는다. 2등은 92명으로 각 5091만원씩을, 3등은 3329명으로 141만원씩을 받는다.
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입력 2026-07-04 21:28:53 수정 2026-07-04 21:32:05
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[헤럴드경제=김성훈 기자] 4일 제1231회 로또복권 추첨에서 ‘4, 13, 14, 18, 31, 38’이 1등 당첨번호로 뽑혔다. 2등 보너스 번호는 ‘15’이다.
1등 당첨자는 17명으로 16억5299만원씩 받는다. 2등은 92명으로 각 5091만원씩을, 3등은 3329명으로 141만원씩을 받는다.
“일베 묻었나” 소지섭 대박 터트린 ‘김부장’…과거 의혹에 시끌
[헤럴드경제=김성훈 기자] SBS 드라마 ‘김부장’이 방송 3회 만에 시청률 18%를 돌파하며 올해 최고 흥행작으로 부상한 가운데, 과거 일었던 ‘일베 관련 의혹’이 다시 주목받고 있다. 3일 유튜브 채널 ‘여의도옆문래동’에서는 ‘김부장’의 원작 웹툰 제작 총괄을 맡았던 박태준 작가와 관련해 과거 불거졌던 일베 의혹을 언급했다. 의혹의 장면은 2024년 박
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.
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