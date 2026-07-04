7주 연속 휘발유·경유 나란히 하락

[헤럴드경제=유혜림 기자] 국제유가 하락과 정부의 7차 석유 최고가격제 시행 영향으로 국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 큰 폭으로 떨어졌다. 휘발유와 경유 모두 7주 연속 하락세를 이어갔으며, 이번 주에는 리터(L)당 50원 넘게 내리며 1900원대 중반까지 내려왔다.

4일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 7월 첫째 주(6월 28일~7월 2일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가격은 전주보다 L당 55.7원 하락한 1952.1원을 기록했다.

지역별로는 서울이 전주 대비 73.0원 내린 1976.6원으로 가장 비쌌고, 대전은 77.4원 하락한 1916.4원으로 가장 저렴했다.

상표별로는 에쓰오일 주유소의 평균 가격이 1954.1원으로 가장 높았고, SK에너지 주유소가 1950.5원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매가격은 전주보다 L당 58.9원 내린 1942.4원으로 집계됐다.

국내 주유소 휘발유와 경유 가격은 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 국제유가가 안정세를 보이면서 5월 셋째 주부터 7주 연속 동반 하락하고 있다.

특히 6월 넷째 주부터는 정부의 석유 최고가격 인하 조치가 반영되면서 하락 폭이 크게 확대됐다.

이번 주 국제유가는 미국과 이란의 실무협상단 및 중재국들이 카타르 도하에서 종전 방안을 논의하면서 원유 공급 정상화 기대가 커져 하락했다.

다만 협상이 뚜렷한 진전을 보이지 못하면서 낙폭은 제한됐다. 수입 원유 기준인 두바이유 가격은 지난 2일 기준 배럴당 63.3달러로, 일주일 전보다 1.1달러 내렸다.

국제유가 변동은 통상 2~3주의 시차를 두고 국내 주유소 판매가격에 반영된다. 이에 여름 휴가철을 앞둔 운전자들의 유류비 부담도 다소 완화될 것으로 기대된다.

정부는 지난달 27일부터 7차 석유 최고가격제를 시행하며 유종별 최고가격을 리터당 150원씩 인하했다. 이에 따라 최고가격은 휘발유 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원으로 조정됐다.