[헤럴드경제=차민주 기자] 미래에셋증권이 기업어음(CP)을 발행해 1조3000억원에 달하는 자금조달을 추진한다. 해당 CP 전량은 SK하이닉스가 인수하는 것으로 전해졌다.

3일 연합뉴스와 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 지난달 29일 금융감독원에 1조2600억원 규모의 CP 발행을 위한 증권신고서를 제출했다. 발행될 CP의 만기는 2년 이상이다. 일부는 2029년 하반기에나 만기가 도래할 예정이다.

CP 전량을 인수하는 주체는 SK하이닉스로 알려졌다. 관련 사정에 밝은 소식통은 연합뉴스에 “SK하이닉스에서 CP 전량을 인수하기로 한 것으로 알고 있다”고 말했다.

이와 관련해 미래에셋증권은 오는 6일 진행할 예정이었던 수천억원 규모의 회사채 수요예측도 연기한 것으로 알려졌다. 업계는 SK하이닉스가 투자자로 나서는 과정에서 자금조달 관련 계획을 수정한 것으로 예측하고 있다.

한편, SK하이닉스는 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 역대급 실적을 내는 가운데 국내 채권시장에서 급격히 몸집을 불리고 있다. 최근에도 주요 대형증권사들이 발행한 2년 만기 공모채에 투자한 것으로 알려졌다.