[헤럴드경제=차민주 기자] 대한축구협회가 이른바 ‘월드컵 참사’ 이후 축구 대표팀 감독 선임에 대해 논의하는 첫 국가대표 전력강화위원회(전강위) 회의를 열었다.

3일 연합뉴스에 따르면 대한축구협회는 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락 이후 공석이 된 축구 대표팀 감독 선임 문제를 논의하는 국가대표 전강위 회의를 진행했다.

축구협회는 이날 회의에서 A매치 일정, (회장) 선거 일정, 아시안컵 준비 등을 종합적으로 고려한 전반적인 논의가 이뤄졌다고 설명했다.

이 협회는 “(전강위는) 감독 선임과 관련한 다각도의 방향성을 검토했다”면서 “대표팀 운영 안정성 확보를 최우선으로 고려해 향후 추가 회의에서 논의를 이어가겠다”고 말했다.

현 전강위는 지난해 5월 위원장 및 위원이 선임됐다. 협회 정관 규정에 따라 올해 5월 재위촉 동의를 거쳐 연임이 완료된 상태다.

아울러 축구협회는 정몽규 회장이 이번 월드컵을 끝으로 물러나겠다고 밝힌 가운데 정부가 ‘국가정상화 프로젝트’ 1차 과제로 내세운 ‘축구협회 회장 선거 직선제 도입’을 두고 “다각적이고 심도 깊은 고민을 진행하고 있다”고 언급했다.

이어 축구협회는 “협회 정관상 회장 궐위 시 60일 이내 선거를 진행하도록 돼 있다”면서 “선거제도는 협회 정관 준수를 기본으로 하되, 축구협회의 상위 기관인 국제축구연맹(FIFA)과 대한체육회의 정관과도 충돌하지 않아야 한다”고 설명했다.

또 “이번 대회의 실패를 교훈 삼아 깊은 반성과 성찰로 한국 축구의 미래를 다시 준비해 나가겠다”고 말했다.