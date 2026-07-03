제주 산지 150㎜ 이상 폭우

[헤럴드경제=차민주 기자] 토요일인 4일은 전국이 대체로 흐릴 것으로 관측됐다. 제주도와 남부 지방에는 장맛비가 이어지는 가운데, 제주 산지는 폭우가 예상돼 안전에 유의가 필요하다.

3일 연합뉴스에 따르면 오는 4일 날씨는 전국이 흐리고 제주도와 남부지방은 장맛비가 내릴 것으로 전망된다. 전남 남부와 제주도에 이어, 새벽부터 그 밖의 전남권과 경남 남해안, 오전부터 그 밖의 경남권, 밤부터 충청권 남부와 전북, 경북권 남부로 비가 확대될 것으로 보인다.

오전까지 전남 남부와 제주도를 중심으로 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 시간당 20∼30㎜의 강한 비가 내릴 것으로 예상돼 안전 유의가 당부된다.

새벽부터 아침 사이 경기 북부, 강원 북부 내륙에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어질 것으로 관측된다.

예상 강수량은 경남 서부 남해안 20∼60㎜, 부산·울산·경남(서부 남해안 제외)·광주·전남 북부·전북 5∼40㎜, 대전·충남 남부·충북 남부·대구·경북 남부 5∼10㎜다.

3∼4일 이틀간 강수량은 전남 남부·제주도 30∼80㎜(제주 중산간 많은 곳 120㎜, 산지 150㎜ 이상)로 예상됐다.

아침 최저 기온은 19∼23도, 낮 최고 기온은 25∼32도로 예보됐다. 미세먼지의 농도는 전국이 ‘좋음’∼‘보통’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일 것으로 전망된다 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.