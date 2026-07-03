정책조정국·원도심혁신국·기후에너지국·철도도로국 신설… 8월 시행 목표 1실 19국 3본부 119과 체계로 확대… 정원 102명 늘어난 7702명

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]민선 9기 시정부 출범과 함께 박찬대 인천시장이 핵심 공약을 실행하기 위한 첫 조직개편에 착수했다.

인공지능(AI)·바이오·콘텐츠·에너지 산업 육성과 원도심 재생, 기후위기 대응, 교통 인프라 확충 등 새로운 시정 방향을 뒷받침할 조직 체계를 구축하는 것이 핵심이다.

인천시는 민선 9기 시정 운영 방향을 반영한 조직개편안을 마련해 오는 8월 시행을 목표로 관련 조례 개정을 추진한다고 3일 밝혔다.

이번 개편안은 인수위원회 권고사항을 토대로 공약 이행에 속도를 내고 행정 효율성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

가장 큰 변화는 박 시장의 대표 공약인 ‘ABC+E’ 전략을 전담할 정책조정국 신설이다.

정책조정국은 시정 핵심 과제와 공약 추진 상황을 총괄하며 부서 간 정책 조정 기능도 담당하게 된다.

원도심 활성화를 위한 조직도 새롭게 꾸려진다. 제물포·문학·부평을 중심으로 추진하는 ‘제문부 프로젝트’를 전담할 원도심혁신국이 신설돼 지역별 특성을 반영한 도시재생과 균형발전 사업을 본격 추진할 계획이다.

기후위기에 대응하기 위한 기후에너지국도 새롭게 설치된다. 이 조직은 탄소중립 정책과 신재생에너지 확대, 대기환경 개선 등 환경·에너지 정책을 전담하게 된다.

교통 분야 역시 기능을 세분화한다. 기존 교통국은 시민 생활과 밀접한 교통행정을 담당하는 교통정책국과 철도·도로 등 기반시설 확충을 맡는 철도도로국으로 나뉘어 교통 정책과 인프라 구축을 각각 전문적으로 수행하게 된다.

조직 운영 체계에도 변화가 이뤄진다. 기존 글로벌도시정무부시장은 균형발전부시장으로 명칭이 변경되며 원도심혁신국과 도시계획국, 도시균형국, 보건복지국, 여성가족국, 통합돌봄국 등 6개 조직을 총괄하게 된다.

이를 통해 도시 균형발전뿐 아니라 복지와 돌봄 정책까지 아우르는 역할을 맡게 된다.

반면 민생기획관과 글로벌도시국은 폐지되며, 행정체제개편추진단은 국 단위에서 과 단위 조직으로 축소된다.

미래산업국은 미래산업본부로 격상돼 첨단산업과 바이오산업 육성 기능을 강화하고 경제산업본부는 경제국으로 재편돼 민생경제 활성화에 집중하게 된다.

이번 조직개편으로 인천시 조직은 기존 1실 17국 3본부 1단, 115개 과에서 1실 19국 3본부, 119개 과 체계로 확대된다. 공무원 정원도 기존 7600명에서 102명 늘어난 7702명으로 조정된다.

소방 조직에는 소방공무원의 건강과 심리 상담, 복지 지원을 담당하는 보건안전복지과가 새로 설치된다.

박찬대 인천시장은 “이번 조직개편은 민선 9기 핵심 정책을 신속하게 추진하기 위한 행정 기반을 마련하는 데 의미가 있다”며 “성과 중심의 조직 운영을 통해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.

인천시는 조직개편을 위한 행정기구 설치 조례와 공무원 정원 조례 개정안을 인천시의회에 제출할 예정이다. 의회 심의를 거쳐 8월 중 개편을 완료할 계획이다.