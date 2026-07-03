리테일 영업·내부통제·조직 운영에 방점 경영감사팀 신설해 내부통제 대응 역량 강화

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리은행이 리테일 영업, 내부통제, 조직 운영 효율성에 중점을 둔 본부 조직 개편을 단행했다. 금융당국이 강조하는 포용금융 기조에 따라 관련 부서도 신설했다.

3일 우리은행의 조직개편안에 따르면 은행은 기존 개인영업전략부, 부동산금융부, 채널전략부, MyData플랫폼부를 하나로 통합해 ‘리테일영업총괄부’를 신설했다. 고객 데이터 분석을 바탕으로 리테일 영업전략을 일관되게 수립하고 추진하는 컨트롤타워 역할을 수행한다.

우리은행은 본부감사부가 담당하고 있던 글로벌 검사 기능을 검사총괄부로 재편해 국내외 영업조직에 대한 검사 기능을 일원화했다. 또 본부감사부 내에 본부의 주요 경영 현안에 대한 적정성을 검증하고 현황을 점검하는‘경영감사팀’을 신설했다. 감사 기능의 전문성과 내부통제 대응 역량을 높였다는 설명했다.

ESG상생금융부는 ‘ESG포용금융부’로 명칭을 변경해 금융 취약계층에 대한 지원을 강화할 계획이다. 금융당국은 포용금융 종합평가체계에 ‘지배구조’ 항목을 신설해, 은행 경영상의 결정 과정에 포용금융이 얼마나 중요하게 반영되는지를 평가할 방침이다.

또 우리은행은 부서 내에서 업무 연관성이 높은 팀을 통합하고 일부 업무를 재조정해 본부 조직의 효율성을 높였다고 밝혔다. 확보된 인력과 역량을 영업 현장과 핵심사업에 집중 배치해 생산성과 실행력을 높이겠다는 구상이다.

최상진 우리은행 종합기획부 부부장은 “이번 조직개편은 데이터 기반 영업 경쟁력과 내부통제 역량을 균형 있게 강화하는데 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 효율적인 조직 운영을 바탕으로 고객을 위한 차별화된 금융서비스를 제공하는 한편 취약계층을 위한 포용금융도 적극 실천해 지속 가능한 성장 기반을 더욱 공고히 다져 나가겠다”고 말했다.