[헤럴드경제=김보영 기자] 서울 송파구 가락동 9500세대 대단지 아파트 ‘헬리오시티’에서 운영돼온 식사 서비스가 위탁업체 계약 종료로 중단된 것으로 확인됐다.

3일 부동산 업계에 따르면 헬리오시티 식사 서비스 위탁 업체는 식당 앞 안내문을 통해 “계약 만료로 인해 7월 2일까지 영업 후 종료하게 됐다”고 공지했다. 해당 업체가 재입찰을 포기하고 운영 종료를 결정하면서 식당 운영은 현재 잠정 중단된 상태다.

단지 측은 카페테리아 시설물 원상복구 공사에 따른 조치라고 설명했지만, 업계에서는 낮은 식단가 대비 인건비·식자재비 부담 등으로 손실이 컸을 것이라는 분석이 나온다.

이 업체는 지난 2년간 헬리오시티에서 중식 9000원, 석식 1만원이라는 파격적인 가격에 식사를 제공해왔다. 메뉴는 한상차림이 아닌 뷔페식으로 최대 50분까지 이용할 수 있게 했다.

양념과 밑반찬, 메인 음식을 포함한 음식 가짓수가 끼니마다 평균 50~60개 수준으로 제공됐고, 뷔페 후기 사진이 온라인 커뮤니티 등에 공유되면서 ‘가성비’로 주목받기도 했다.

실제로 도입 초기에는 입주민들의 이용이 몰리면서 식사 시간대마다 대기 줄이 생길 정도로 높은 인기를 보이기도 했다. 그러나 시간이 지나면서 예약 없이도 이용이 가능할 만큼 이용률이 점차 감소한 것으로 전해졌다.

입주민들 사이에서는 “밖에서 먹는 가격에 비하면 9000원~1만원 정도의 식대가 비싸다고 할 수는 없겠지만 아파트 주민을 상대로 제공되는 식사치고는 너무 비싸다”는 말도 나온 것으로 알려졌다.

특히 최근엔 중동 전쟁 장기화로 물가와 원부자재 가격이 계속 오르면서 운영상 부담도 커졌다. 여기에 서비스 가격은 2년 전 수준에 머무르면서 수익 구조가 점차 악화됐을 것이라는 분석이 나온다. 운영 기간이 길어질수록 손실 폭만 커지는 악순환 구조였다는 게 업계 안팎의 해석이다.

일부 이용객의 도덕적 해이도 도마에 올랐다. 한 이용자는 부동산 커뮤니티를 통해 “일부 이용객들은 음식값은 1인분만 내고, 실제로는 두세 사람분을 담아가거나 몰래 포장해가는 기현상까지 벌어졌다고 한다”며 “원가는 하늘을 찌르는데 합리적 소비를 넘어선 이기심 속에서 업체가 버티는 건 애초에 불가능했던 일”이라고 말했다.

다만 헬리오시티 단지 관계자는 땅집고에 “운영난으로 인해 식당이 문을 닫았다는 얘기는 사실과 다르다”고 반박했다. 관계자는 “기존 운영업체인 준푸드앤컬쳐가 재입찰에 참여하지 않았고, 현재는 ‘성수하늘’이라는 새 업체가 들어와 있다”며 “송파구청으로부터 행위허가를 받는 대로 식당 운영을 재개할 계획”이라고 말했다.